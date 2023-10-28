عمدة لندن يدعو لوقف إطلاق النار بغزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
لندن 28 تشرين الأول (بترا)- دعت شخصيات بارزة في حزب العمال البريطاني، بما في ذلك عمدة لندن صادق خان وزعيم حزب العمال الاسكتلندي أنس ساروار، وعمدة مانشستر الكبرى آندي بورنهام ،إلى وقف كامل لإطلاق النار في غزة، وهو ما يتجاوز دعوة زعيم حزب العمال البريطاني كير ستارمر إلى هدنة إنسانية.
وقالت شبكة سكاي نيوز الإخبارية إن ستارمر، يتعرض لضغوط متزايدة للدعوة إلى وقف إطلاق النار في غزة بعد أن انشق عدد من كبار الشخصيات في حزب العمال عن صفوفه لتحدي موقفه الذي يؤيد فيه دعمه فقط لهدنة إنسانية وليس وقف إطلاق النار.
من جهة أخرى، دعا رئيس الوزراء الاسكتلندي حمزة يوسف، إلى وقف إطلاق النار، موجها رسالة لرؤساء الأحزاب السياسية في بريطانيا، يطالبهم فيها بالعمل من أجل وقف لإطلاق النار في غزة.
--(بترا)
رش/ب ع/ ع ط
28/10/2023 19:52:26
MENAFN28102023000117011021ID1107322746
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