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عمدة لندن يدعو لوقف إطلاق النار بغزة

10/28/2023 2:38:18 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

لندن 28 تشرين الأول (بترا)- دعت شخصيات بارزة في حزب العمال البريطاني، بما في ذلك عمدة لندن صادق خان وزعيم حزب العمال الاسكتلندي أنس ساروار، وعمدة مانشستر الكبرى آندي بورنهام ،إلى وقف كامل لإطلاق النار في غزة، وهو ما يتجاوز دعوة زعيم حزب العمال البريطاني كير ستارمر إلى هدنة إنسانية.
وقالت شبكة سكاي نيوز الإخبارية إن ستارمر، يتعرض لضغوط متزايدة للدعوة إلى وقف إطلاق النار في غزة بعد أن انشق عدد من كبار الشخصيات في حزب العمال عن صفوفه لتحدي موقفه الذي يؤيد فيه دعمه فقط لهدنة إنسانية وليس وقف إطلاق النار.
من جهة أخرى، دعا رئيس الوزراء الاسكتلندي حمزة يوسف، إلى وقف إطلاق النار، موجها رسالة لرؤساء الأحزاب السياسية في بريطانيا، يطالبهم فيها بالعمل من أجل وقف لإطلاق النار في غزة.
--(بترا)
رش/ب ع/ ع ط
28/10/2023 19:52:26

MENAFN28102023000117011021ID1107322746

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