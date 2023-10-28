قطر ترفض قتل المدنيين في غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الدوحة 28 تشرين الأول(بترا)- بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني اليوم السبت، في الدوحة، مع أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، آخر تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل، وسبل خفض التصعيد.
وأعرب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري خلال المقابلة، عن موقف بلاده الثابت من إدانة جميع أشكال استهداف المدنيين، مؤكدا أن قتل المدنيين الأبرياء، وخاصة النساء والأطفال، وممارسة سياسة العقاب الجماعي أمر غير مقبول تحت أي ذريعة.
وشدد على رفض قطر التام للقصف العشوائي على قطاع غزة، ومحاولات التهجير والنزوح القسري لشعبها المحاصر، محذرا من خطورة التصعيد البري لهذه الحرب على سلامة المدنيين والرهائن في غزة.
وأكد تقدير قطر لجهود الأمم المتحدة، والدور الفاعل لأمينها العام في حشد الجهود الدولية من أجل التهدئة وخفض التصعيد، متعهدا باستمرار جهود دولة قطر في الوساطة بالتنسيق مع المنظمة الأممية.
--(بترا)
ب ع/ب ع/ ع ط
28/10/2023 19:39:24
MENAFN28102023000117011021ID1107322745
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