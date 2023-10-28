قطر ترفض قتل المدنيين في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

الدوحة 28 تشرين الأول(بترا)- بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني اليوم السبت، في الدوحة، مع أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، آخر تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل، وسبل خفض التصعيد.

وأعرب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري خلال المقابلة، عن موقف بلاده الثابت من إدانة جميع أشكال استهداف المدنيين، مؤكدا أن قتل المدنيين الأبرياء، وخاصة النساء والأطفال، وممارسة سياسة العقاب الجماعي أمر غير مقبول تحت أي ذريعة.

وشدد على رفض قطر التام للقصف العشوائي على قطاع غزة، ومحاولات التهجير والنزوح القسري لشعبها المحاصر، محذرا من خطورة التصعيد البري لهذه الحرب على سلامة المدنيين والرهائن في غزة.

وأكد تقدير قطر لجهود الأمم المتحدة، والدور الفاعل لأمينها العام في حشد الجهود الدولية من أجل التهدئة وخفض التصعيد، متعهدا باستمرار جهود دولة قطر في الوساطة بالتنسيق مع المنظمة الأممية.

--(بترا)

ب ع/ب ع/ ع ط

28/10/2023 19:39:24