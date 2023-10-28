أردوغان يعلن عزم بلاده إعلان إسرائيل مجرمة حرب

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 28 تشرين الأول (بترا)- قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن بلاده عازمة على إعلان إسرائيل مجرمة حرب للعالم أجمع.
ووفقاً لوكالة الأنباء الأناضول، أضاف خلال تجمع جماهيري حاشد لنصرة فلسطين في إسطنبول، اليوم السبت: "كنا نعلم أن إسرائيل ستنزعج من قولنا إن حماس ليست منظمة إرهابية، ومع ذلك عبرنا عن موقفنا بوضوح".
وخاطب إسرائيل بأن بلاده ستعلن للعالم برمته أنها مجرمة حرب، و نحن نعمل على ذلك.
وشدد على أن "ما يحدث في غزة ليس دفاعا عن النفس بل مجزرة واضحة ودنيئة، مؤكدا أنهم بفعلتهم هذه، يسعون للقضاء على سكان غزة بشكل جماعي عن طريق التجويع والعطش وتدمير خدماتهم الصحية.
وأوضح أن "إسرائيل ليس لديها أدنى اكتراث بشأن قتل الناس، لا سيما وأنهم يقولون بكل صراحة ووضوح إنهم يعرفون القتل جيدا.
--(بترا)
أ ن/ب ع/ ع ط
28/10/2023 19:28:48
MENAFN28102023000117011021ID1107322744
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.