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أردوغان يعلن عزم بلاده إعلان إسرائيل مجرمة حرب

10/28/2023 2:38:16 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 28 تشرين الأول (بترا)- قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن بلاده عازمة على إعلان إسرائيل مجرمة حرب للعالم أجمع.
ووفقاً لوكالة الأنباء الأناضول، أضاف خلال تجمع جماهيري حاشد لنصرة فلسطين في إسطنبول، اليوم السبت: "كنا نعلم أن إسرائيل ستنزعج من قولنا إن حماس ليست منظمة إرهابية، ومع ذلك عبرنا عن موقفنا بوضوح".
وخاطب إسرائيل بأن بلاده ستعلن للعالم برمته أنها مجرمة حرب، و نحن نعمل على ذلك.
وشدد على أن "ما يحدث في غزة ليس دفاعا عن النفس بل مجزرة واضحة ودنيئة، مؤكدا أنهم بفعلتهم هذه، يسعون للقضاء على سكان غزة بشكل جماعي عن طريق التجويع والعطش وتدمير خدماتهم الصحية.
وأوضح أن "إسرائيل ليس لديها أدنى اكتراث بشأن قتل الناس، لا سيما وأنهم يقولون بكل صراحة ووضوح إنهم يعرفون القتل جيدا.
--(بترا)
أ ن/ب ع/ ع ط
28/10/2023 19:28:48

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