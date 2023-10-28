مباريات الأسبوع السابع بدوري الدرجة الأولى تنطلق غدا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 28 تشرين الأول (بترا)- تنطلق غدا الأحد، منافسات الأسبوع السابع من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم لموسم 2023/2024.
ويلتقي اتحاد الرمثا مع الصريح عند الرابعة عصر الأحد على ملعب الأمير هاشم بالرمثا، ويستقبل عمان أف سي ضيفه البقعة عند الخامسة عصرا على استاد الأمير محمد.
ويواجه العربي نظيره أم القطين عند الرابعة عصر الاثنين، على ملعب الأمير هاشم، فيما يلتقي الجزيرة مع الهاشمية عند الخامسة عصرا على ملعب السلط.
ويستقبل الطرة ضيفه كفرسوم عند الرابعة عصر الثلاثاء على ملعب الأمير هاشم، فيما يلتقي السرحان مع العالية بذات التوقيت على ملعب السرحان.
وتختتم مواجهات الأسبوع السابع بلقاء صما واليرموك عند الرابعة عصر الأربعاء على ملعب الأمير هاشم.
ويتصدر الصريح ترتيب الفرق برصيد 18 نقطة وبفارق الأهداف عن الجزيرة، ثم السرحان 12، الهاشمية 11، والعربي وعمان أف سي 10، والبقعة 9، واتحاد الرمثا 8، وأم القطين 7، وكفرسوم 6، واليرموك والطرة 4، وصما 3، والعالية أخيرا دون نقاط.
--(بترا)
خ خ/ ن ح/ ع ط
28/10/2023 19:18:47
MENAFN28102023000117011021ID1107322743
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