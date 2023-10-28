مباريات الأسبوع السابع بدوري الدرجة الأولى تنطلق غدا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 28 تشرين الأول (بترا)- تنطلق غدا الأحد، منافسات الأسبوع السابع من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم لموسم 2023/2024.

ويلتقي اتحاد الرمثا مع الصريح عند الرابعة عصر الأحد على ملعب الأمير هاشم بالرمثا، ويستقبل عمان أف سي ضيفه البقعة عند الخامسة عصرا على استاد الأمير محمد.

ويواجه العربي نظيره أم القطين عند الرابعة عصر الاثنين، على ملعب الأمير هاشم، فيما يلتقي الجزيرة مع الهاشمية عند الخامسة عصرا على ملعب السلط.

ويستقبل الطرة ضيفه كفرسوم عند الرابعة عصر الثلاثاء على ملعب الأمير هاشم، فيما يلتقي السرحان مع العالية بذات التوقيت على ملعب السرحان.

وتختتم مواجهات الأسبوع السابع بلقاء صما واليرموك عند الرابعة عصر الأربعاء على ملعب الأمير هاشم.

ويتصدر الصريح ترتيب الفرق برصيد 18 نقطة وبفارق الأهداف عن الجزيرة، ثم السرحان 12، الهاشمية 11، والعربي وعمان أف سي 10، والبقعة 9، واتحاد الرمثا 8، وأم القطين 7، وكفرسوم 6، واليرموك والطرة 4، وصما 3، والعالية أخيرا دون نقاط.

--(بترا)

خ خ/ ن ح/ ع ط

28/10/2023 19:18:47