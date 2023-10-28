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الخارجية المصرية: عراقيل إسرائيلية تمنع وصول المساعدات لغزة

10/28/2023 2:38:14 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القاهرة 28 تشرين الأول (بترا)- طالبت وزارة الخارجية المصرية، إسرائيل بالتوقف عن إجراءاتها التي تعيق وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة،أحمد أبو زيد، إن نقل المساعدات إلى غزة يواجه مشكلات لوجستية رئيسية فرضها الجانب الإسرائيلي، الذي يشترط ضرورة تفتيش شاحنات المساعدات في معبر "نتسانا" الإسرائيلي المقابل لمعبر العوجة المصري، ثم تتوجه الشاحنات في رحلة تستغرق مسافة 100 كيلومتر إلى معبر رفح، ما يوجد أعباءً بيروقراطية ومعوقات تؤخر وصول تلك المساعدات بشكل كبير.
وأكد أن هناك تشددا كبيرا من الجانب الإسرائيلي في إجراءات التفتيش، ورفضا لدخول العديد من المساعدات لاعتبارات سياسية وادعاءات أمنية مختلفة.
وطالب الجانب الإسرائيلي بالتوقف عن تلك الإجراءات المعيقة، ليتسنى إدخال المساعدات بالسرعة المطلوبة لاستيفاء الاحتياجات الإنسانية الملحّة لسكان القطاع.
--(بترا)
ن ا/ ن ح/ ع ط
28/10/2023 19:09:42

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