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أبو عبيدة: نحن بانتظار الحرب البرية وجاهزون لإنهاء ملف الأسرى

10/28/2023 2:38:13 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 28 تشرين الأول (بترا)- قال الناطق باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، إنه كان هناك فرصة لإنهاء ملف الأسرى، إلا أن قيام الاحتلال بمجازره وقصفه الوحشي لغزة أدى لمقتل 50 منهم.

وفي رسالة متلفزة، قال أبو عبيدة إن العدد الكبير من الأسرى الموجودين لدى القسام ثمنه تبييض كافة السجون الإسرائيلية من الأسرى الفلسطينيين.

وأضاف: "إذا أراد العدو إنهاء ملف الأسرى مرة واحدة فنحن مستعدون، وإذا أراد التجزئة بالملف فنحن جاهزون أيضاً".

وقال إن الوحشية الإسرائيلية تأتي نتيجة للألم الكبير الذي يتجرعه الاحتلال. وأضاف: "نقول للعدو إننا لا نزال بانتظاره لنعلمه معنى البطولة والفداء وسنذيقه هزيمة أكبر مما يتوقع، ونريه أن أكذوبة الجيش الذي لا يقهر تم فضحها وأن زمن الانكسار قد بدأ".

--(بترا)


أ ن/ ع ط



28/10/2023 19:04:25

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