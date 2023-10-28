أبو عبيدة: نحن بانتظار الحرب البرية وجاهزون لإنهاء ملف الأسرى

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 28 تشرين الأول (بترا)- قال الناطق باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، إنه كان هناك فرصة لإنهاء ملف الأسرى، إلا أن قيام الاحتلال بمجازره وقصفه الوحشي لغزة أدى لمقتل 50 منهم.
وفي رسالة متلفزة، قال أبو عبيدة إن العدد الكبير من الأسرى الموجودين لدى القسام ثمنه تبييض كافة السجون الإسرائيلية من الأسرى الفلسطينيين.
وأضاف: "إذا أراد العدو إنهاء ملف الأسرى مرة واحدة فنحن مستعدون، وإذا أراد التجزئة بالملف فنحن جاهزون أيضاً".
وقال إن الوحشية الإسرائيلية تأتي نتيجة للألم الكبير الذي يتجرعه الاحتلال. وأضاف: "نقول للعدو إننا لا نزال بانتظاره لنعلمه معنى البطولة والفداء وسنذيقه هزيمة أكبر مما يتوقع، ونريه أن أكذوبة الجيش الذي لا يقهر تم فضحها وأن زمن الانكسار قد بدأ".
--(بترا)
أ ن/ ع ط
28/10/2023 19:04:25
MENAFN28102023000117011021ID1107322741
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