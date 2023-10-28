غوتيريش: بدل من وقف العدوان صعدت إسرائيل الحرب على غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 28 تشرين الأول (بترا)- قال أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش إن إسرائيل و بدلا من وقف العدوان صعدت من حربها على غزة.

وقال غوتيريش الموجود حاليا في قطر، لقد "شجعني في الأيام الأخيرة ما بدا وكأنه إجماع متزايد في المجتمع الدولي، بما في ذلك الدول الداعمة لإسرائيل، على ضرورة وقف القتال لأسباب إنسانية على الأقل.

وأضاف أنه "ونظرًا لانقطاع الاتصالات، أشعر أيضًا بقلق بالغ بشأن موظفي الأمم المتحدة الموجودين في غزة لتقديم المساعدات الإنسانية" مشدد على ضرورة "عكس هذا الوضع".

وقال غوتيريش "إنني أكرر ندائي القوي من أجل وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية و"تقديم الإغاثة الإنسانية على المستوى الذي يتوافق مع الاحتياجات الماسة للشعب في غزة، حيث تتكشف كارثة إنسانية أمام أعيننا.

-- (بترا)

م د/ف ق

28/10/2023 18:39:47