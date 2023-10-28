فصل التيار الكهربائي عن مناطق بدير علا غداً

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الأغوار 28 تشرين الأول (بترا)- أعلنت شركة توزيع الكهرباء عزمها اجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة في وادي الأردن بلواء دير علا غدا الأحد ، لغايات اجراء الصيانة السنوية .
وقالت الشركة في بيان ، إن الفصل الذي يمتد من الساعة 9 صباحاً ولغاية 3:30 عصرا سيشمل مناطق أبو الزيغان و جزءا من رويحة وجزءا من ضرار وتفرع ضرار الزراعي والدباب و مضخة ابو الزيغان وبئر ابو الزيغان و مدرسة رويحة الأساسية و مشاغل الرويحة وبيت الضيافة ومدرسة ضرار بن الأزور وتفرع جاد الحق ومحطة محروقات ضرار وتفرع حي ابو غنام و تفرع ريف المعشر ومجاوريه .
-- (بترا)
أ غ /ف ق
28/10/2023 18:35:15
MENAFN28102023000117011021ID1107322739
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