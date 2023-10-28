الاتحاد الأوروبي يدعو لهدنة من اجل إدخال المساعدات إلى غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 28 تشرين الأول (بترا)- دعا مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم السبت، إلى هدنة في غزة للسماح بإدخال مساعدات إنسانية إلى القطاع بعد ليلة من القصف الإسرائيلي العنيف.

وقال بوريل عبر منصة إكس: "غزة مقطوعة تماما عن العالم ومعزولة فيما يتواصل القصف المركز عليها، راح ضحيتها عدد كبير من المدنيين بمن فيهم الأطفال وهذا مخالف للقانون الإنساني الدولي".

--(بترا)

أ ن/ف ق

28/10/2023 18:32:35