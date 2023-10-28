الاتحاد الأوروبي يدعو لهدنة من اجل إدخال المساعدات إلى غزة

الاتحاد الأوروبي يدعو لهدنة من اجل إدخال المساعدات إلى غزة
التاريخ
10/28/2023 2:38:11 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 28 تشرين الأول (بترا)- دعا مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم السبت، إلى هدنة في غزة للسماح بإدخال مساعدات إنسانية إلى القطاع بعد ليلة من القصف الإسرائيلي العنيف.
وقال بوريل عبر منصة إكس: "غزة مقطوعة تماما عن العالم ومعزولة فيما يتواصل القصف المركز عليها، راح ضحيتها عدد كبير من المدنيين بمن فيهم الأطفال وهذا مخالف للقانون الإنساني الدولي".
--(بترا)
أ ن/ف ق
28/10/2023 18:32:35
MENAFN28102023000117011021ID1107322738
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