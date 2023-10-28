ماسك: توفير خدمة الاتصال لمنظمات الإغاثة في غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 28 تشرين الأول (بترا)- أعلن مالك شركة "ستارلينك" للاتصالات، إيلون ماسك، إن الشركة "ستوفر خدمة الاتصال لمنظمات الإغاثة المعترف بها دوليا في قطاع غزة".
جاء ذلك بعد توجيه نشطاء نداءات على مواقع التواصل الاجتماعي للشركة المختصة في توفير خدمات الإنترنت والاتصال عبر الأقمار الصناعية والتابعة لمجموعة "سبيس إكس"، لتوصيل خدمة الإنترنت لقطاع غزة،بعد أن حجبت إسرائيل أمس الجمعة خدمات الاتصالات والإنترنت عنها ضمن حربها المستمرة على غزة.
وقال ماسك على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إكس (تويتر سابقا)، "لم تحاول أي محطات من غزة التواصل معنا"، وأضاف: "ستدعم سبيس إكس روابط الاتصال مع منظمات الإغاثة المعترف بها دوليًّا".
وتصدر هشتاج (starlinkforgaza#) مواقع التواصل الاجتماعي، أمس، وعلى رأسها موقع X، الذى يملكه ماسك،
--(بترا)
رصد/ ي ف/ ن ح
28/10/2023 18:25:23
MENAFN28102023000117011021ID1107322737
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