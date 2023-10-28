ماسك: توفير خدمة الاتصال لمنظمات الإغاثة في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 28 تشرين الأول (بترا)- أعلن مالك شركة "ستارلينك" للاتصالات، إيلون ماسك، إن الشركة "ستوفر خدمة الاتصال لمنظمات الإغاثة المعترف بها دوليا في قطاع غزة".

جاء ذلك بعد توجيه نشطاء نداءات على مواقع التواصل الاجتماعي للشركة المختصة في توفير خدمات الإنترنت والاتصال عبر الأقمار الصناعية والتابعة لمجموعة "سبيس إكس"، لتوصيل خدمة الإنترنت لقطاع غزة،بعد أن حجبت إسرائيل أمس الجمعة خدمات الاتصالات والإنترنت عنها ضمن حربها المستمرة على غزة.

وقال ماسك على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إكس (تويتر سابقا)، "لم تحاول أي محطات من غزة التواصل معنا"، وأضاف: "ستدعم سبيس إكس روابط الاتصال مع منظمات الإغاثة المعترف بها دوليًّا".

وتصدر هشتاج (starlinkforgaza#) مواقع التواصل الاجتماعي، أمس، وعلى رأسها موقع X، الذى يملكه ماسك،

--(بترا)

رصد/ ي ف/ ن ح

28/10/2023 18:25:23