التعاون الإسلامي ترحب بقرار الجمعية العامة الداعي للهدنة في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 28 تشرين الأول (بترا)- رحبت منظمة التعاون الإسلامي، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يدعو الى هدنة إنسانية فورية ودائمة تفضي إلى وقف الأعمال العدائية، وإيصال المساعدات الإنسانية الى قطاع غزة وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

ووفقاً لبيان نشرته على موقعها الرسمي، ثمنت المنظمة مواقف الدول التي أيدت هذا القرار الذي يعكس المسؤولية الدولية والإرادة السياسية للغالبية الساحقة من دول العالم التي تدعو الى وقف الحرب التي تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني.

ودعت المنظمة الى تنفيذ بنود هذا القرار وضرورة إلزام إسرائيل، قوة الاحتلال، بالامتثال الفوري والكامل للالتزامات التي تقع عليها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

--(بترا)

أ ن/ ن ح/ف ق

28/10/2023 17:36:54