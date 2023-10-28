التعاون الإسلامي ترحب بقرار الجمعية العامة الداعي للهدنة في غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 28 تشرين الأول (بترا)- رحبت منظمة التعاون الإسلامي، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يدعو الى هدنة إنسانية فورية ودائمة تفضي إلى وقف الأعمال العدائية، وإيصال المساعدات الإنسانية الى قطاع غزة وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
ووفقاً لبيان نشرته على موقعها الرسمي، ثمنت المنظمة مواقف الدول التي أيدت هذا القرار الذي يعكس المسؤولية الدولية والإرادة السياسية للغالبية الساحقة من دول العالم التي تدعو الى وقف الحرب التي تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني.
ودعت المنظمة الى تنفيذ بنود هذا القرار وضرورة إلزام إسرائيل، قوة الاحتلال، بالامتثال الفوري والكامل للالتزامات التي تقع عليها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
--(بترا)
أ ن/ ن ح/ف ق
28/10/2023 17:36:54
MENAFN28102023000117011021ID1107322734
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