الفيصلي يقرر عدم تجديد عقد المهاجم العكش
التاريخ
10/28/2023 2:38:06 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 28 تشرين الأول (بترا) - أعلن النادي الفيصلي عدم تجديد عقد مهاجم فريق كرة القدم محمد العكش.
وأشار الفيصلي إلى أن الإدارة قررت خلال جلستها التي عقدت اليوم السبت، عدم تجديد عقد اللاعب الذي ينتهي نهاية الشهر الحالي حيث جاء القرار بتنسيب من المدير الفني لفريق الكرة أحمد هايل.
--(بترا)
خ خ/ف ق
28/10/2023 17:35:08
MENAFN28102023000117011021ID1107322733
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