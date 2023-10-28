الفيصلي يقرر عدم تجديد عقد المهاجم العكش

عمان 28 تشرين الأول (بترا) - أعلن النادي الفيصلي عدم تجديد عقد مهاجم فريق كرة القدم محمد العكش. وأشار الفيصلي إلى أن الإدارة قررت خلال جلستها التي عقدت اليوم السبت، عدم تجديد عقد اللاعب الذي ينتهي نهاية الشهر الحالي حيث جاء القرار بتنسيب من المدير الفني لفريق الكرة أحمد هايل. --(بترا) خ خ/ف ق 28/10/2023 17:35:08

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