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حماس: نطالب بالتطبيق الفوري لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة

10/28/2023 2:38:04 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 28 تشرين الأول (بترا)- طالبت حركة حماس، بالتطبيق الفوري لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي إلى هدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة لوقف الحرب على قطاع غزة.
وطالب القيادي بالحركة ، غازي حمد، في مؤتمر صحفي من بيروت، بفتح معبر رفح لإيصال المساعدات إلى غزة، كما طالب الدول العربية والإسلامية بالضغط على الدول الداعمة لدولة الاحتلال.
وأكد حمد أن كتائب القسام تصدت للتوغل البري الإسرائيلي أمس.
--(بترا)
أ ن/ن ح/ف ق
28/10/2023 17:30:16

MENAFN28102023000117011021ID1107322731

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