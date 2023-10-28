حماس: نطالب بالتطبيق الفوري لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة

حماس: نطالب بالتطبيق الفوري لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة
التاريخ
10/28/2023 2:38:04 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 28 تشرين الأول (بترا)- طالبت حركة حماس، بالتطبيق الفوري لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي إلى هدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة لوقف الحرب على قطاع غزة.
وطالب القيادي بالحركة ، غازي حمد، في مؤتمر صحفي من بيروت، بفتح معبر رفح لإيصال المساعدات إلى غزة، كما طالب الدول العربية والإسلامية بالضغط على الدول الداعمة لدولة الاحتلال.
وأكد حمد أن كتائب القسام تصدت للتوغل البري الإسرائيلي أمس.
--(بترا)
أ ن/ن ح/ف ق
28/10/2023 17:30:16
MENAFN28102023000117011021ID1107322731
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