أبو السمن يطلع على جاهزية وزارة الأشغال لفصل الشتاء المقبل

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 28 تشرين الأول (بترا)- اطلع وزير الأشغال العامة و الإسكان، المهندس ماهر أبو السمن، على جاهزية الوزارة لفصل الشتاء المقبل، داعيا إلى مراجعة خطط العمل التي وضعت بعد انتهاء الشتاء الماضي للتأكد من إنجازها وفق البرنامج المقر سابقا.

وأشار أبو السمن، خلال تفقده غرفة العمليات الرئيسية في الوزارة إلى ضرورة التأكد من جاهزية الآليات ووسائل الاتصال وتجهيز غرف العمليات في المحافظات والألوية، إضافة إلى غرفة العمليات الرئيسة بالمركز.

وقال، إن الوزارة اعتمدت خطة خاصة لكل مديرية ومكتب أشغال، وخطة طوارئ مشتركة للجوء إليها في حالة حدوث طوارئ تفوق إمكانيات كل محافظة، وربط مركز الوزارة إلكترونيا بغرف العمليات في المحافظات بما يؤدي الى تتبع الآليات العاملة في الميدان.

وأكد أهمية التنسق المستمر مع المركز الوطني للأزمات، والحكام الإداريين، ومديرية الأمن العام، وأمانة عمان الكبرى والبلديات، والقوات المسلحة.

واستمع أبو السمن خلال الاجتماع الى عرض حول خطط الطوارئ في المركز والمديريات، وواجبات ومهام الوزارة في الظروف الاستثنائية، إضافة إلى استعراض جاهزية غرف العمليات الفرعية البالغة 14 غرفة موزعة على جميع المحافظات ولوائي الرمثا والبتراء.

واطلع على جاهزية البنى التحتية للعبارات والجسور والأنفاق وجسور المشاة والإنارة والطرق وآلية متابعتها المستمرة عبر منصات نظم المعلومات الجغرافية GIS.

يشار إلى أن الوزارة أعدت 119 فرقة ميدانية مزودة بـ 410 آلية منها كاسحات ثلوج، وجرافات وآلات تسوية ، ويشرف على كل فرقة منها مهندس ويعمل تحت أمرته عدد من الفنيين والعمال، وفق برنامج عمل تحدده درجة الطوارئ المعلنة.

و ستطلق الوزارة رقما موحدا للشكاوى سيعلن عنه خلال الأيام المقبلة، اضافة الى تجهيز أنظمة إلكترونية لمتابعة البلاغات والشكاوى (ORSN)، وأنظمة تتبع للمركبات والكاميرات وربط جميع المعلومات على نظام (GIS).

وفي ختام الاجتماع، الذي حضره أمين عام الوزارة الدكتور جمال قطيشات، شدد أبو السمن على ضرورة الانتهاء من الأعمال المتبقية وتذليل العقبات وتعزيز الاستعدادات لاستقبال الموسم المطري المقبل.

- -(بترا)

م ح /ن ح/ف ق

28/10/2023 17:28:32