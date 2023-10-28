أبو السمن يطلع على جاهزية وزارة الأشغال لفصل الشتاء المقبل

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 28 تشرين الأول (بترا)- اطلع وزير الأشغال العامة و الإسكان، المهندس ماهر أبو السمن، على جاهزية الوزارة لفصل الشتاء المقبل، داعيا إلى مراجعة خطط العمل التي وضعت بعد انتهاء الشتاء الماضي للتأكد من إنجازها وفق البرنامج المقر سابقا.
وأشار أبو السمن، خلال تفقده غرفة العمليات الرئيسية في الوزارة إلى ضرورة التأكد من جاهزية الآليات ووسائل الاتصال وتجهيز غرف العمليات في المحافظات والألوية، إضافة إلى غرفة العمليات الرئيسة بالمركز.
وقال، إن الوزارة اعتمدت خطة خاصة لكل مديرية ومكتب أشغال، وخطة طوارئ مشتركة للجوء إليها في حالة حدوث طوارئ تفوق إمكانيات كل محافظة، وربط مركز الوزارة إلكترونيا بغرف العمليات في المحافظات بما يؤدي الى تتبع الآليات العاملة في الميدان.
وأكد أهمية التنسق المستمر مع المركز الوطني للأزمات، والحكام الإداريين، ومديرية الأمن العام، وأمانة عمان الكبرى والبلديات، والقوات المسلحة.
واستمع أبو السمن خلال الاجتماع الى عرض حول خطط الطوارئ في المركز والمديريات، وواجبات ومهام الوزارة في الظروف الاستثنائية، إضافة إلى استعراض جاهزية غرف العمليات الفرعية البالغة 14 غرفة موزعة على جميع المحافظات ولوائي الرمثا والبتراء.
واطلع على جاهزية البنى التحتية للعبارات والجسور والأنفاق وجسور المشاة والإنارة والطرق وآلية متابعتها المستمرة عبر منصات نظم المعلومات الجغرافية GIS.
يشار إلى أن الوزارة أعدت 119 فرقة ميدانية مزودة بـ 410 آلية منها كاسحات ثلوج، وجرافات وآلات تسوية ، ويشرف على كل فرقة منها مهندس ويعمل تحت أمرته عدد من الفنيين والعمال، وفق برنامج عمل تحدده درجة الطوارئ المعلنة.
و ستطلق الوزارة رقما موحدا للشكاوى سيعلن عنه خلال الأيام المقبلة، اضافة الى تجهيز أنظمة إلكترونية لمتابعة البلاغات والشكاوى (ORSN)، وأنظمة تتبع للمركبات والكاميرات وربط جميع المعلومات على نظام (GIS).
وفي ختام الاجتماع، الذي حضره أمين عام الوزارة الدكتور جمال قطيشات، شدد أبو السمن على ضرورة الانتهاء من الأعمال المتبقية وتذليل العقبات وتعزيز الاستعدادات لاستقبال الموسم المطري المقبل.
- -(بترا)
م ح /ن ح/ف ق
28/10/2023 17:28:32
MENAFN28102023000117011021ID1107322730
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