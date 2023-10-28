انخفاض الرقم القياسي العام لأسعار أسهم بورصة عمان في أسبوع

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 28 تشرين الأول (بترا)- انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في بورصة عمان بنسبة بلغت 0.41بالمئة ، لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 2414 نقطة.

وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمّان خلال الأسبوع الماضي نحو 3.4 ملايين دينار مقارنة مع 3.6 ملايين دينار الأسبوع السابق، بنسبة انخفاض بلغت 4.9 بالمئة فيما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 17.2 مليون دينار ، مقارنة مع 18.1 مليون دينار للأسبوع السابق.

أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع المنصرم فبلغت 14.1 مليون سهم، نُفذت من خلال 8906 صفقات.

--(بترا)

رش/ف ق

28/10/2023 17:05:22