لاعبة منتخب الملاكمة أبو خديجة تضمن برونزية في بطولة آسيا للشباب

لاعبة منتخب الملاكمة أبو خديجة تضمن برونزية في بطولة آسيا للشباب
التاريخ
10/28/2023 2:37:58 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 28 تشرين الأول (بترا)- ضمنت لاعبة المنتخب الوطني للملاكمة، ميس الريم أبو خديجة، الميدالية البرونزية في منافسات بطولة آسيا للشباب والناشئين المقامة حاليا في كازاخستان.
وجاء ذلك بعد فوز اللاعبة اليوم السبت على لاعبة فيتنام بنتيجة 5-0 ضمن منافسات دور الـ 4 في منافسات وزن57 كغم، لتضمن أبو خديجة الميدالية البرونزية إذ تلاقي الاثنين المقبل في نصف النهائي لاعبة منتخب أوزبكستان.
--(بترا)
خ خ/ ن ح/ف ق
28/10/2023 17:02:14
MENAFN28102023000117011021ID1107322728
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