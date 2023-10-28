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لاعبة منتخب الملاكمة أبو خديجة تضمن برونزية في بطولة آسيا للشباب

10/28/2023 2:37:58 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 28 تشرين الأول (بترا)- ضمنت لاعبة المنتخب الوطني للملاكمة، ميس الريم أبو خديجة، الميدالية البرونزية في منافسات بطولة آسيا للشباب والناشئين المقامة حاليا في كازاخستان.
وجاء ذلك بعد فوز اللاعبة اليوم السبت على لاعبة فيتنام بنتيجة 5-0 ضمن منافسات دور الـ 4 في منافسات وزن57 كغم، لتضمن أبو خديجة الميدالية البرونزية إذ تلاقي الاثنين المقبل في نصف النهائي لاعبة منتخب أوزبكستان.
--(بترا)
خ خ/ ن ح/ف ق
28/10/2023 17:02:14

MENAFN28102023000117011021ID1107322728

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