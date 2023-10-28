4455طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي اليوم

MENAFN - Jordan News Agency)



عمان 28 تشرين الأول (بترا)- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم السبت، 4455 طنا، منها 2962 طن خضار، و1208أطنان فواكه، و 284طن ورقيات.

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف الواردة إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 30 و40 قرشا، والبصل الناشف بين 30 و45، والبطاطا بين 30 و40، والبندورة بين 12 و25، والجزر بين 80 و110، والخيار بين 10و 25، والزهرة بين 40 و80، والليمون بين 30 و50، والموز البلدي بين 50 و 75قرشا.

--(بترا)

رح/ ن ح/ف ق

28/10/2023 17:00:46