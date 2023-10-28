4455طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي اليوم

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 28 تشرين الأول (بترا)- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم السبت، 4455 طنا، منها 2962 طن خضار، و1208أطنان فواكه، و 284طن ورقيات.
وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف الواردة إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 30 و40 قرشا، والبصل الناشف بين 30 و45، والبطاطا بين 30 و40، والبندورة بين 12 و25، والجزر بين 80 و110، والخيار بين 10و 25، والزهرة بين 40 و80، والليمون بين 30 و50، والموز البلدي بين 50 و 75قرشا.
--(بترا)
رح/ ن ح/ف ق
28/10/2023 17:00:46
MENAFN28102023000117011021ID1107322727
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