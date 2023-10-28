عشرات الآلاف من المتظاهرين في لندن لوقف الحرب على غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
لندن 28 تشرين الأول (بترا)- تظاهر آلاف المؤيدين للفلسطينيين في لندن احتجاجا على الحرب الإسرائيلية على غزة، مطالبين الحكومة البريطانية بالدعوة لوقف إطلاق النار.
وقالت هيئة البي بي سي اليوم السبت، إنه من المتوقع أيضاً خروج مسيرات ومظاهرات في العديد من مدن المملكة المتحدة، بما في ذلك مانشستر وغلاسكو.
وأشارت الهيئة إلى أن 100 ألف شخص خرجوا إلى شوارع العاصمة لندن يوم السبت الماضي، مطالبين بوقف القصف على غزة، وتتوقع الشرطة البريطانية أعداداً مماثلة مرة أخرى لمظاهرة اليوم أيضاً.
وبعد ظهر اليوم السبت، تجمعت الحشود بالقرب من جسر اليوبيل الذهبي وسط لندن ومن المقرر أن تنتهي في ساحة البرلمان في الساعة الرابعة بعد الظهر، حاملة لافتات كتب عليها "غزة، أوقفوا المذبحة" و"فلسطين حرة، أنهوا الاحتلال الإسرائيلي".
وهتف المتظاهرون "أوقفوا تسليح إسرائيل، أوقفوا قصف غزة" و"كلنا فلسطينيون"
--(بترا)
رش/ف ق
28/10/2023 16:59:52
MENAFN28102023000117011021ID1107322726
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