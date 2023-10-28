عشرات الآلاف من المتظاهرين في لندن لوقف الحرب على غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

لندن 28 تشرين الأول (بترا)- تظاهر آلاف المؤيدين للفلسطينيين في لندن احتجاجا على الحرب الإسرائيلية على غزة، مطالبين الحكومة البريطانية بالدعوة لوقف إطلاق النار.

وقالت هيئة البي بي سي اليوم السبت، إنه من المتوقع أيضاً خروج مسيرات ومظاهرات في العديد من مدن المملكة المتحدة، بما في ذلك مانشستر وغلاسكو.

وأشارت الهيئة إلى أن 100 ألف شخص خرجوا إلى شوارع العاصمة لندن يوم السبت الماضي، مطالبين بوقف القصف على غزة، وتتوقع الشرطة البريطانية أعداداً مماثلة مرة أخرى لمظاهرة اليوم أيضاً.

وبعد ظهر اليوم السبت، تجمعت الحشود بالقرب من جسر اليوبيل الذهبي وسط لندن ومن المقرر أن تنتهي في ساحة البرلمان في الساعة الرابعة بعد الظهر، حاملة لافتات كتب عليها "غزة، أوقفوا المذبحة" و"فلسطين حرة، أنهوا الاحتلال الإسرائيلي".

وهتف المتظاهرون "أوقفوا تسليح إسرائيل، أوقفوا قصف غزة" و"كلنا فلسطينيون"

--(بترا)

رش/ف ق

28/10/2023 16:59:52