تقرير أممي: عدد النازحين اللبنانيين من الجنوب حوالي 29 ألفاً

(MENAFN
- Jordan News Agency)
بيروت 28 تشرين الأول (بترا)- نزح نحو 29 ألف شخص في لبنان جراء التصعيد العسكري في المنطقة الحدودية بجنوب لبنان تزامناً مع الحرب الدائرة في قطاع غزة.
وأفادت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة في تقرير أن التصعيد عبر الحدود بين إسرائيل ولبنان أدى إلى نزوح حوالي 29 ألف شخص من المناطق الحدودية مقارنة مع 21 ألفا قبل ثلاثة أيام .
وتوجه نازحون إلى مدن وبلدات جنوبية غير حدودية واختار آخرون الفرار إلى بيروت ومحيطها أو مناطق أخرى في شمال ووسط البلاد.
وكانت المنظمة الدولية للهجرة حذرت قبل أيام من أن النزوح قد يراكم أعباء المجتمعات المضيفة على وقع الانهيار الاقتصادي المستمر في لبنان منذ 2019، والذي بات خلاله غالبية السكان تحت خط الفقر، وعاجزة عن توفير أبسط الخدمات، بما فيها الرعاية الصحية والاستشفاء.
--(بترا)
ب.ا/ف ق
28/10/2023 16:54:48
MENAFN28102023000117011021ID1107322725
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