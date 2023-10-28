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تقرير أممي: عدد النازحين اللبنانيين من الجنوب حوالي 29 ألفاً

10/28/2023 2:37:56 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

بيروت 28 تشرين الأول (بترا)- نزح نحو 29 ألف شخص في لبنان جراء التصعيد العسكري في المنطقة الحدودية بجنوب لبنان تزامناً مع الحرب الدائرة في قطاع غزة.
وأفادت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة في تقرير أن التصعيد عبر الحدود بين إسرائيل ولبنان أدى إلى نزوح حوالي 29 ألف شخص من المناطق الحدودية مقارنة مع 21 ألفا قبل ثلاثة أيام .
وتوجه نازحون إلى مدن وبلدات جنوبية غير حدودية واختار آخرون الفرار إلى بيروت ومحيطها أو مناطق أخرى في شمال ووسط البلاد.
وكانت المنظمة الدولية للهجرة حذرت قبل أيام من أن النزوح قد يراكم أعباء المجتمعات المضيفة على وقع الانهيار الاقتصادي المستمر في لبنان منذ 2019، والذي بات خلاله غالبية السكان تحت خط الفقر، وعاجزة عن توفير أبسط الخدمات، بما فيها الرعاية الصحية والاستشفاء.
--(بترا)
ب.ا/ف ق
28/10/2023 16:54:48

MENAFN28102023000117011021ID1107322725

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