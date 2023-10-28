الوطني لحقوق الإنسان يرصد المسيرات التضامنية مع غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 28 تشرين الأول (بترا)- أكد المركز الوطني لحقوق الإنسان، أن التعبير السلمي وبالوسائل المشروعة ضمن الأطر القانونية هو السبيل الأمثل لنصرة أهالي قطاع غزة في مواجهة جرائم الاحتلال.
وقال المركز في بيان صحفي اليوم السبت، إن الالتزام بالوسائل السلمية والمشروعة خلال المسيرات والوقفات التضامنية هو السبيل الأمثل لنصرة قطاع غزة، ودعم جهود الأردن الحثيثة بقيادة جلالة الملك لإيقاف العدوان على قطاع غزة، والتي نتج عنها تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يتضمن الطلب بهدنة إنسانية فورية ودائمة، ووقف العدوان على قطاع غزة.
وأضاف أنه رصد خلال المسيرات والوقفات التضامنية التي نفذت في العاصمة أمس التزاما بالوسائل السلمية والمشروعة من قبل المشاركين في ممارسة حقهم في التجمع السلمي، كما رصد في الوقت ذاته تمكين الأفراد من ممارسة هذا الحق والتعبير عن آرائهم وحماية وتنظيم هذه المسيرات من قبل أجهزة إنفاذ القانون.
وأشار إلى أن المركز رصد الوقفة التضامنية نفذت مساء أمس في منطقة الرابية والتي بدأت بصورة سلمية، إلا أن عددا محدودا من المشاركين اعتدوا على بعض الممتلكات الخاصة والعامة، ما استدعى تدخل الأمن العام واتخاذ الإجراءات اللازمة لدخول مركبات الدفاع المدني، ما نتج عنه حدوث احتكاكات بين المشاركين وأفراد الأمن العام وتوقيف بعض المشاركين، وهو الأمر الذي يتابعه المركز مع الجهات ذات العلاقة.
ودعا المركز إلى التزام الأفراد بالتعبير عن آرائهم وممارسة حقهم في التجمع السلمي بالطرق المشروعة والسلمية، والتعاون مع أفراد الأمن العام الموجودين في الميدان لتنظيم المسيرات وحمايتهم وتأمين تعبيرهم عن آرائهم، وعدم الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، وعدم نشر وتداول المواد قبل التحقق من مصداقيتها ودقتها.
يشار إلى أن المركز قام شكل منذ بدء العدوان على قطاع غزة فريق رصد ، لمتابعة مظاهر التجمع السلمي من مسيرات ووقفات احتجاجية وغيرها من الفعاليات وذلك في إطار ولايته القانونية.
--(بترا)
ه ع/ن ح/ف ق
28/10/2023 16:47:51
MENAFN28102023000117011021ID1107322724
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.