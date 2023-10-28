الوطني لحقوق الإنسان يرصد المسيرات التضامنية مع غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 28 تشرين الأول (بترا)- أكد المركز الوطني لحقوق الإنسان، أن التعبير السلمي وبالوسائل المشروعة ضمن الأطر القانونية هو السبيل الأمثل لنصرة أهالي قطاع غزة في مواجهة جرائم الاحتلال.

وقال المركز في بيان صحفي اليوم السبت، إن الالتزام بالوسائل السلمية والمشروعة خلال المسيرات والوقفات التضامنية هو السبيل الأمثل لنصرة قطاع غزة، ودعم جهود الأردن الحثيثة بقيادة جلالة الملك لإيقاف العدوان على قطاع غزة، والتي نتج عنها تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يتضمن الطلب بهدنة إنسانية فورية ودائمة، ووقف العدوان على قطاع غزة.

وأضاف أنه رصد خلال المسيرات والوقفات التضامنية التي نفذت في العاصمة أمس التزاما بالوسائل السلمية والمشروعة من قبل المشاركين في ممارسة حقهم في التجمع السلمي، كما رصد في الوقت ذاته تمكين الأفراد من ممارسة هذا الحق والتعبير عن آرائهم وحماية وتنظيم هذه المسيرات من قبل أجهزة إنفاذ القانون.

وأشار إلى أن المركز رصد الوقفة التضامنية نفذت مساء أمس في منطقة الرابية والتي بدأت بصورة سلمية، إلا أن عددا محدودا من المشاركين اعتدوا على بعض الممتلكات الخاصة والعامة، ما استدعى تدخل الأمن العام واتخاذ الإجراءات اللازمة لدخول مركبات الدفاع المدني، ما نتج عنه حدوث احتكاكات بين المشاركين وأفراد الأمن العام وتوقيف بعض المشاركين، وهو الأمر الذي يتابعه المركز مع الجهات ذات العلاقة.

ودعا المركز إلى التزام الأفراد بالتعبير عن آرائهم وممارسة حقهم في التجمع السلمي بالطرق المشروعة والسلمية، والتعاون مع أفراد الأمن العام الموجودين في الميدان لتنظيم المسيرات وحمايتهم وتأمين تعبيرهم عن آرائهم، وعدم الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، وعدم نشر وتداول المواد قبل التحقق من مصداقيتها ودقتها.

يشار إلى أن المركز قام شكل منذ بدء العدوان على قطاع غزة فريق رصد ، لمتابعة مظاهر التجمع السلمي من مسيرات ووقفات احتجاجية وغيرها من الفعاليات وذلك في إطار ولايته القانونية.

--(بترا)

ه ع/ن ح/ف ق

28/10/2023 16:47:51