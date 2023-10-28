نقابة الصحفيين الفلسطينيين تعلن عن انقطاع الاتصال مع اكثر من 1000 صحفي بغزة

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 28 تشرين الأول (بترا)- أعلنت نقابة الصحفيين الفلسطينيين عن انقطاع الاتصال مع أكثر من ألف صحفي فلسطيني منتسبين للنقابة في قطاع غزة.

وحذرت النقابة من استمرار انقطاع الاتصالات وشبكات الإنترنت منذ ليلة أمس الجمعة، معتبرة ذلك مقدمة لارتكاب جرائم بحقهم.

واعتبرت في بيان اليوم السبت، تصريحات المتحدث باسم جيش الاحتلال عن عدم مسؤوليتهم عن حياة الصحفيين بأنه تبرير مسبق لمخطط تنوي تنفيذه قوات الاحتلال ضد الصحفيين الفلسطينيين، لكي لا ينقلوا للعالم مجازر الاحتلال في غزة.

و طالبت النقابة المؤسسات الدولية والاتحاد الدولي للصحفيين باتخاذ مواقف قوية وحازمة لإنقاذ حياة الصحفيين الفلسطينيين في غزة.

--(بترا)

م ف/ف ق

28/10/2023 16:37:14