نقابة الصحفيين الفلسطينيين تعلن عن انقطاع الاتصال مع اكثر من 1000 صحفي بغزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 28 تشرين الأول (بترا)- أعلنت نقابة الصحفيين الفلسطينيين عن انقطاع الاتصال مع أكثر من ألف صحفي فلسطيني منتسبين للنقابة في قطاع غزة.
وحذرت النقابة من استمرار انقطاع الاتصالات وشبكات الإنترنت منذ ليلة أمس الجمعة، معتبرة ذلك مقدمة لارتكاب جرائم بحقهم.
واعتبرت في بيان اليوم السبت، تصريحات المتحدث باسم جيش الاحتلال عن عدم مسؤوليتهم عن حياة الصحفيين بأنه تبرير مسبق لمخطط تنوي تنفيذه قوات الاحتلال ضد الصحفيين الفلسطينيين، لكي لا ينقلوا للعالم مجازر الاحتلال في غزة.
و طالبت النقابة المؤسسات الدولية والاتحاد الدولي للصحفيين باتخاذ مواقف قوية وحازمة لإنقاذ حياة الصحفيين الفلسطينيين في غزة.
--(بترا)
م ف/ف ق
28/10/2023 16:37:14
MENAFN28102023000117011021ID1107322723
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