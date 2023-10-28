قصف إسرائيلي عنيف بالقذائف على بلدات لبنانية حدودية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
بيروت 28 تشرين الأول (بترا)- قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من البلدات اللبنانية الحدودية منذ بعد ظهر اليوم، وفق مصدر أمني لبناني.
وأضاف المصدر "أنّ مناطق مروحين واللبونة وعلما الشعب والناقورة وراميا وعيتا الشعب، اللبنانية الحدودية تتعرّض لقصف إسرئيلي عنيف، بالقذائف الفوسفوريّة ما تسبب باندلاع حرائق يجري العمل على إخمادها".
وأشار المصدر الى أن مسيّرة إسرائيلية نفذت ثلاث غارات على تلة الأميركان ومنطقة مفتوحة في جبل صافي في منطقة إقليم التفاح.
ويسجل تحليق كثيف للطيران الاستطلاعي فوق المنطقة منذ الصباح وعلى علو متوسط".
وفي السياق، أفاد حزب الله" بانه استهدف موقع العباد الإسرائيلي مقابل بلدة حولا اللبنانية بالصواريخ الموجهة".
--(بترا)
ف ج/ف ق
28/10/2023 16:32:31
MENAFN28102023000117011021ID1107322722
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.