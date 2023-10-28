قصف إسرائيلي عنيف بالقذائف على بلدات لبنانية حدودية

MENAFN - Jordan News Agency)

بيروت 28 تشرين الأول (بترا)- قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من البلدات اللبنانية الحدودية منذ بعد ظهر اليوم، وفق مصدر أمني لبناني.

وأضاف المصدر "أنّ مناطق مروحين واللبونة وعلما الشعب والناقورة وراميا وعيتا الشعب، اللبنانية الحدودية تتعرّض لقصف إسرئيلي عنيف، بالقذائف الفوسفوريّة ما تسبب باندلاع حرائق يجري العمل على إخمادها".

وأشار المصدر الى أن مسيّرة إسرائيلية نفذت ثلاث غارات على تلة الأميركان ومنطقة مفتوحة في جبل صافي في منطقة إقليم التفاح.

ويسجل تحليق كثيف للطيران الاستطلاعي فوق المنطقة منذ الصباح وعلى علو متوسط".

وفي السياق، أفاد حزب الله" بانه استهدف موقع العباد الإسرائيلي مقابل بلدة حولا اللبنانية بالصواريخ الموجهة".

--(بترا)

ف ج/ف ق



28/10/2023 16:32:31