مؤتمر الناشرين ينطلق غدا في الشارقة بمشاركة 106دول

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 28 تشرين الأول(بترا)- تنطلق غداً الأحد في الشارقة فعاليات الدورة الـ13 من "مؤتمر الناشرين" بمشاركة نخبة من خبراء صناعة النشر العالمية والوكلاء الأدبيين وقادة الفكر من 106 دول.

ووفقا لبيان صحفي صادر عن هيئة الشارقة للكتاب اليوم السبت، فإن المؤتمر الذي يستمر 3 أيام، يأتي قبيل انطلاق الدورة الـ42 لـ"معرض الشارقة الدولي للكتاب" التي تقام في "مركز إكسبو الشارقة تحت شعار "نتحدث كتباً".

ويواصل المؤتمر، بحسب البيان، ترسيخ مكانته على خارطة صناعة النشر من خلال التمثيل العالمي الواسع، إذ يستضيف ممثلي دول

من مختلف قارات العالم، 12 منها تشارك للمرة الأولى، ما يعزز ثراء الأفكار والرؤى التي ستعرضها المؤتمر.

ويشتمل المؤتمر، على منصة لـ42 متحدثاً وخبيراً عالمياً يقدمون 4 خطابات رئيسة ويشاركون في 31 ندوة وجلسة نقاشية في اليوم الأول، تناقش القضايا والتحديات الأساسية التي تواجه قطاع النشر في يومنا الحاضر، بالإضافة إلى جملة من الموضوعات ابتداءً بمشهد النشر الإلكتروني وانتهاء بتعزيز التنوع الأدبي، لتزويد الناشرين والوكلاء الأدبيين بالمعرفة اللازمة لمساعدتهم على النجاح والازدهار في صناعة النشر العالمية.

ويخصص المؤتمر اليومين الثاني والثالث لتنظيم جلسات مشتركة تجمع الناشرين لمناقشة فرص عقد الصفقات وشراء وبيع حقوق الترجمة

والنشر، مجسداً جوهر المؤتمر الرامي لمضاعفة حجم سوق صناعة الكتاب واستحداث فرص لصفقات متجددة للنشر، إذ يعد هذا التواصل

والتعارف والتفاعل أساس صناعة النشر في عالم.

وفي إطار التركيز على تطورات النشر الإلكتروني والكتب الصوتية، ينظم المؤتمر هذا العام الدورة الثانية من "جائزة الشارقة لحقوق النشر"

التي تكرم العاملين في صناعة النشر، من خبراء بيع وشراء حقوق الترجمة في دور النشر إلى المهنيين المستقلين أو العاملين مع الوكالات الدولية المتخصصة بالحقوق الأدبية، وتحتفي بجهودهم المحورية في ضمان تنوع الأعمال الأدبية وإيصالها إلى القراء على المستوى العالمي، حيث سيتم الإعلان عن الفائز من بين 58 مرشحاً منهم 42 وكيلاً أدبياً و16 ناشراً من 58 دولة، وتشكل الجائزة شهادة على المكانة العالمية للمؤتمر وتكرم الشخصيات التي أسهمت بنمو وتطور صناعة النشر.

وفي بادرة هي الأولى من نوعها، اختار "اتحاد الكتب الميسرة" (ABC) "مؤتمر الشارقة الدولي للناشرين" للكشف عن الفائزين في الدورة الثانية من "جائزة التميز العالمي للنشر الميسّر"، التي تكرم دور النشر المتخصصة بإصدار كتب ميسّرة للمكفوفين وأصحاب الإعاقات البصرية وضمان وصولهم إلى كنوز العالم الأدبي، في تأكيد على أهمية الأدب ودوره في مد جسور التواصل وتقليص المسافات والحدود.

--(بترا)

م ت/ن ح/ف ق

28/10/2023 15:59:54