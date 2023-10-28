محاضرة عن سيناريوهات ما بعد طوفان الأقصى في نقابة الصحفيين الاثنين المقبل

محاضرة عن سيناريوهات ما بعد طوفان الأقصى في نقابة الصحفيين الاثنين المقبل
التاريخ
10/28/2023 2:37:50 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 28 تشرين الأول (بترا)- تنظم نقابة الصحفيين الأردنيين ندوتها الثالثة "سيناريوهات ما بعد طوفان الأقصى"، يتحدث بها وزير الخارجية الأسبق مروان المعشر، يوم الاثنين المقبل، في تمام الساعة الخامسة مساء، بمدرج النقابة.
وأكدت النقابة في بيان اليوم السبت، أنها تعمل ضمن برنامج مجدول، لافتة إلى أنه سيتبع الندوة الثالثة وقفة تضامنية يوم الأربعاء المقبل الساعة 12 ظهرا.
--(بترا)
ه ع/ ن ح/ف ق
28/10/2023 15:59:40
MENAFN28102023000117011021ID1107322720
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