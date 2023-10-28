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محاضرة عن سيناريوهات ما بعد طوفان الأقصى في نقابة الصحفيين الاثنين المقبل

10/28/2023 2:37:50 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 28 تشرين الأول (بترا)- تنظم نقابة الصحفيين الأردنيين ندوتها الثالثة "سيناريوهات ما بعد طوفان الأقصى"، يتحدث بها وزير الخارجية الأسبق مروان المعشر، يوم الاثنين المقبل، في تمام الساعة الخامسة مساء، بمدرج النقابة.
وأكدت النقابة في بيان اليوم السبت، أنها تعمل ضمن برنامج مجدول، لافتة إلى أنه سيتبع الندوة الثالثة وقفة تضامنية يوم الأربعاء المقبل الساعة 12 ظهرا.
--(بترا)
ه ع/ ن ح/ف ق
28/10/2023 15:59:40

MENAFN28102023000117011021ID1107322720

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