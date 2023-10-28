الميثاق الوطني يدين اعتداءات قوات الاحتلال على قطاع غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 28 تشرين الأول (بترا)- دان حزب الميثاق الوطني، اليوم السبت، محاولات قوات الاحتلال تنفيذ اجتياح بري لقطاع غزة، من خلال قطع الاتصالات وعزل الشعب الفلسطيني عن العالم.

وقال الحزب في بيان صادر عنه عقب اجتماع مكتبه السياسي عقده الحزب برئاسة أمينه العام الدكتور محمد المومني، إن الاجتياح البري بالتزامن مع تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة على مشروع قرار تقدم به الأردن لوقف الحرب على قطاع غزة، ما يستوجب على المجتمع الدولي التحرك الفوري ومعاقبة إسرائيل على كل ما تقترفه من جرائم حرب وإبادة جماعية ومجازر ممنهجة منذ أسابيع زادت ذروتها الليلة الماضية.

وأعلن الحزب عن إطلاق حملة لجمع التبرعات لدعم صمود أهلنا في قطاع غزة، امتدادا لحملتي تبرع بالدم نفذها الحزب بمحافظتي إربد والعقبة، وترجمة لوقفات ومسيرات احتجاجية نظمها "الميثاق الوطني" منذ بدء العدوان على قطاع غزة.

وأكد الميثاق دعمه ووقوفه التام خلف الموقف الأردني الراسخ والثابت بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، القائم على ضرورة إيقاف الحرب فورا، وإيصال المساعدات الإنسانية للقطاع، ورفض أي محاولات تهجير الفلسطينيين من أرضهم.

وأكد الحزب رفضه واستنكاره لمحاولات التشكيك والتشويه بمواقف الأردن عبر نشر أكاذيب وإشاعات عارية من الصحة يقف خلفها أعداء الوطن والأمة، مشددا على أن أي تطاول على أجهزتنا الأمنية وأعمال الشغب، مرفوض تماما ولا يمثل الأردنيين.

--(بترا)

ع ح/ن ح/ف ق

28/10/2023 15:28:44