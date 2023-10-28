الميثاق الوطني يدين اعتداءات قوات الاحتلال على قطاع غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 28 تشرين الأول (بترا)- دان حزب الميثاق الوطني، اليوم السبت، محاولات قوات الاحتلال تنفيذ اجتياح بري لقطاع غزة، من خلال قطع الاتصالات وعزل الشعب الفلسطيني عن العالم.
وقال الحزب في بيان صادر عنه عقب اجتماع مكتبه السياسي عقده الحزب برئاسة أمينه العام الدكتور محمد المومني، إن الاجتياح البري بالتزامن مع تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة على مشروع قرار تقدم به الأردن لوقف الحرب على قطاع غزة، ما يستوجب على المجتمع الدولي التحرك الفوري ومعاقبة إسرائيل على كل ما تقترفه من جرائم حرب وإبادة جماعية ومجازر ممنهجة منذ أسابيع زادت ذروتها الليلة الماضية.
وأعلن الحزب عن إطلاق حملة لجمع التبرعات لدعم صمود أهلنا في قطاع غزة، امتدادا لحملتي تبرع بالدم نفذها الحزب بمحافظتي إربد والعقبة، وترجمة لوقفات ومسيرات احتجاجية نظمها "الميثاق الوطني" منذ بدء العدوان على قطاع غزة.
وأكد الميثاق دعمه ووقوفه التام خلف الموقف الأردني الراسخ والثابت بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، القائم على ضرورة إيقاف الحرب فورا، وإيصال المساعدات الإنسانية للقطاع، ورفض أي محاولات تهجير الفلسطينيين من أرضهم.
وأكد الحزب رفضه واستنكاره لمحاولات التشكيك والتشويه بمواقف الأردن عبر نشر أكاذيب وإشاعات عارية من الصحة يقف خلفها أعداء الوطن والأمة، مشددا على أن أي تطاول على أجهزتنا الأمنية وأعمال الشغب، مرفوض تماما ولا يمثل الأردنيين.
--(بترا)
ع ح/ن ح/ف ق
28/10/2023 15:28:44
MENAFN28102023000117011021ID1107322719
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