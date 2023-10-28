الصحة العالمية: المدنيون والمرضى والعاملون الصحيون بغزة يقضون الليل بالظلام والخوف

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 28 تشرين الأول (بترا)- قالت منظمة الصحة العالمية، إن العاملين في مجال الصحة والمرضى والمدنيين تعرضوا إلى انقطاع كامل للاتصالات والكهرباء، خلال الليلة الماضية، التي شهدت قصفًا مكثفًا وتوغلات برية في قطاع غزة واستمرارا للأعمال العدائية، وفقا للتقارير.

وكررت المنظمة، وفق بيان لها اليوم، دعواتها إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية.

وذكّرت جميع أطراف النزاع باتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، ويشمل ذلك العاملين الصحيين والمرضى والمرافق الصحية وسيارات الإسعاف والمدنيين الذين يحتمون بهذه المرافق، مؤكّدة أنه يجب اتخاذ تدابير فعالة لضمان عدم تعرّضهم للأذى وتوفير ممر آمن لحركة الإمدادات الطبية والوقود والمياه والغذاء التي هم في أمس الحاجة إليها داخل غزة وعبرها.

وقالت المنظمة، إن التقارير عن القصف بالقرب من مستشفيات إندونيسيا والشفاء تثير القلق البالغ، مكررة أنه من المستحيل إجلاء المرضى دون تعريض حياتهم للخطر.

وبيّنت أن المستشفيات تعمل في مختلف أنحاء غزة بالفعل بأقصى طاقتها بسبب الإصابات التي لحقت بها خلال أسابيع من القصف المتواصل، وهي غير قادرة على استيعاب الارتفاع الكبير في عدد المرضى، بينما تقوم بإيواء آلاف المدنيين.

ويواجه العاملون الصحيون الذين بقوا إلى جانب مرضاهم إمدادات متضائلة، مع عدم وجود مكان لوضع مرضى جدد، ولا وسيلة لتخفيف آلام مرضاهم، وهناك المزيد من الجرحى كل ساعة، لكن سيارات الإسعاف لا تستطيع الوصول إليهم بسبب انقطاع الاتصالات، والمشارح ممتلئة، وأكثر من نصف الشهداء من النساء والأطفال.

هذا ولم تتمكن المنظمة، بحسب البيان، من التواصل مع موظفيها في غزة، ولا مع الوكالات الأخرى، وعلاوة على ذلك، تحاول جمع معلومات عن التأثير العام على المدنيين والرعاية الصحية.

وناشدت المنظمة المجتمع الدولي للعمل على وقف الحرب، تماشياً مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اعتمدته أمس، والذي يدعو إلى هدنة إنسانية.

--(بترا)

وز/ف ق

28/10/2023 15:21:40