جلسة حول سيناريوهات الحرب البرية وفرص اندلاع حرب إقليمية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 28 تشرين الأول (بترا)- نظّم مركز القدس للدراسات السياسية، جلسة عصف ذهني، حول "سيناريوهات الحرب البرية على قطاع غزة وفرص اندلاع حرب إقليمية واسعة"، بمشاركة عدد من كبار الضباط المتقاعدين العسكريين.

وقال المركز في بيان اليوم السبت، إن الجلسة ركزت على محورين: الأول احتمالات شن إسرائيل حربا واسعة على قطاع غزة، وسيناريوهات هذه الحرب وأشكالها، وحدودها ومدياتها، وانصب الثاني على مناقشة احتمالات توسع الحرب على غزة إلى حرب إقليمية بدخول حزب الله وإيران إلى ساحة المواجهة العسكرية المباشرة.

وبين المركز أن نخبة من الخبراء الاستراتيجيين والعسكريين، أجمعوا على أن إسرائيل تسعى إلى استرداد صورتها الردعية التي اهتزت كثيرا إثر هجوم حماس المباغت والواسع على قواتها المرابطة حول القطاع وفي مستوطنات الغلاف المحيطة به.

وأشاروا إلى أن أهداف الحرب المعلنة والمضمرة، تتخطى استرداد الردع، وترميم صورة "الجيش الذي لا يقهر"، ورفع المعنويات، إلى إعادة بناء جسور الثقة المنهارة بين الإسرائيليين وجيشهم ومنظومتهم الاستخبارية التي سجلت فشلاً ذريعاً، لا يقل فداحة عن فشل الجنود والوحدات العسكرية.

ورأى المشاركون أن إيران لن تدخل الحرب، فيما سيدخلها حزب الله إن فرضتها إسرائيل عليه، وأن الوضع العربي يحول دون توسع نطاق الحرب، وأن واشنطن لا تريدها، مشيرين إلى أن إسرائيل قد تقضي على مقدرات حماس، لكن المقاومة فكرة وعقيدة ومشروع لن تنتهي، بل ستكتسب زخماً جديداً وأشكالاً أخرى.

--(بترا)

ه ع/ن ح/ف ق

28/10/2023 14:58:30