مفوض الأمم المتحدة يدعو لوقف إطلاق النار في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 28 تشرين الأول (بترا) -دعا مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو جراندي، إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، ووقف قتل المدنيين وقصف المستشفيات، باعتباره الضمانة الحقيقية لسلامة وأمن الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأكد جراندي في مشور له على منصة إكس، أن الحرب لن تجلب إلا مزيدا من الدمار والخوف للجانبين والمنطقة.

--(بترا)

رصد/ي ف

28/10/2023 14:48:45