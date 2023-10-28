العُمانيون ينتخبون غدا أعضاء مجلس الشورى

MENAFN - Jordan News Agency)

مسقط 28 تشرين الأول (بترا)- فايز الجبور - تنطلق في سلطنة عُمان غدا الأحد، انتخابات مجلس الشورى، والتي سيدلي فيها الناخبون في جميع ولايات السلطنة بأصواتهم عبر تطبيق (انتخب) لاختيار ممثليهم في عضوية المجلس للفترة العاشرة.

وقالت وزارة الداخلية العُمانية في بيان صحفي إن تطبيق (انتخب) جاهز فنيا وتقنيا لاستقبال أصوات الناخبين، والبالغ عددهم 753690 بينهم 362844 ناخبة.

ويبلغ عدد المترشحين لعضوية المجلس 738 مترشحا، من بينهم 31 مترشحة، لاختيار 90 عضواً من أعضاء المجلس.

وأضاف البيان أن تطبيق انتخب في نسخته الثانية أدخلت عليه تحسينات وتحديثات جديدة؛ كميزة القراءة السمعية لذوي الإعاقة السمعية من المكفوفين، ولغة الإشارة التي ستكون متاحة بشكل اختياري لذوي الإعاقة من الصم والبكم.

وأشار البيان إلى أن الوزارة ستتيح عبر التطبيق متابعة مؤشرات وإحصاءات سير عملية التصويت.

--(بترا)

ف ج

28/10/2023 14:22:03