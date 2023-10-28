العُمانيون ينتخبون غدا أعضاء مجلس الشورى

(MENAFN
- Jordan News Agency)
مسقط 28 تشرين الأول (بترا)- فايز الجبور - تنطلق في سلطنة عُمان غدا الأحد، انتخابات مجلس الشورى، والتي سيدلي فيها الناخبون في جميع ولايات السلطنة بأصواتهم عبر تطبيق (انتخب) لاختيار ممثليهم في عضوية المجلس للفترة العاشرة.
وقالت وزارة الداخلية العُمانية في بيان صحفي إن تطبيق (انتخب) جاهز فنيا وتقنيا لاستقبال أصوات الناخبين، والبالغ عددهم 753690 بينهم 362844 ناخبة.
ويبلغ عدد المترشحين لعضوية المجلس 738 مترشحا، من بينهم 31 مترشحة، لاختيار 90 عضواً من أعضاء المجلس.
وأضاف البيان أن تطبيق انتخب في نسخته الثانية أدخلت عليه تحسينات وتحديثات جديدة؛ كميزة القراءة السمعية لذوي الإعاقة السمعية من المكفوفين، ولغة الإشارة التي ستكون متاحة بشكل اختياري لذوي الإعاقة من الصم والبكم.
وأشار البيان إلى أن الوزارة ستتيح عبر التطبيق متابعة مؤشرات وإحصاءات سير عملية التصويت.
--(بترا)
ف ج
28/10/2023 14:22:03
MENAFN28102023000117011021ID1107322715
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