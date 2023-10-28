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ارتفاع شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 7703بينهم 3595 طفلا

10/28/2023 2:37:46 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 28 تشرين الأول (بترا)- ارتفع عدد شهداء قطاع غزة نتيجة العدوان الإسرائيلي إلى 7703 بينهم 3595 طفلا، بحسب ما أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، الدكتور أشرف القدرة.
وقال القدرة، إن قوات الاحتلال ارتكبت خلال الساعات الماضية 53 مجزرة ما يرفع عدد المجازر منذ بدء العدوان الإسرائيلي 825 مجزرة.
--(بترا)
رصد/ ن ح/ف ق
28/10/2023 14:14:40

MENAFN28102023000117011021ID1107322714

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