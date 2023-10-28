ارتفاع شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 7703بينهم 3595 طفلا

ارتفاع شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 7703بينهم 3595 طفلا
التاريخ
10/28/2023 2:37:46 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 28 تشرين الأول (بترا)- ارتفع عدد شهداء قطاع غزة نتيجة العدوان الإسرائيلي إلى 7703 بينهم 3595 طفلا، بحسب ما أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، الدكتور أشرف القدرة.
وقال القدرة، إن قوات الاحتلال ارتكبت خلال الساعات الماضية 53 مجزرة ما يرفع عدد المجازر منذ بدء العدوان الإسرائيلي 825 مجزرة.
--(بترا)
رصد/ ن ح/ف ق
28/10/2023 14:14:40
MENAFN28102023000117011021ID1107322714
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