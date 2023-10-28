وفاة شخص وإصابة آخر إثر انفجار بويلر في العاصمة

وفاة شخص وإصابة آخر إثر انفجار بويلر في العاصمة
التاريخ
10/28/2023 2:37:46 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 28 تشرين الأول (بترا) - توفي شخص وأصيب آخر أثر انفجار بويلر في العاصمة.
وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، أن بلاغا ورد اليوم السبت، يفيد بانفجار بويلر داخل أحد المستشفيات الخاصة في العاصمة، نتيجة أعمال الصيانة للبويلر.
وأضاف انه نتج عن الحادثة وفاة شخص وإصابة آخر، وجرى فتح تحقيق بالحادث.
--(بترا)
ل م/ ن ح/ف ق
28/10/2023 14:10:03
MENAFN28102023000117011021ID1107322713
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