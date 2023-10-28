وفاة شخص وإصابة آخر إثر انفجار بويلر في العاصمة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 28 تشرين الأول (بترا) - توفي شخص وأصيب آخر أثر انفجار بويلر في العاصمة.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، أن بلاغا ورد اليوم السبت، يفيد بانفجار بويلر داخل أحد المستشفيات الخاصة في العاصمة، نتيجة أعمال الصيانة للبويلر.

وأضاف انه نتج عن الحادثة وفاة شخص وإصابة آخر، وجرى فتح تحقيق بالحادث.

--(بترا)

ل م/ ن ح/ف ق

28/10/2023 14:10:03