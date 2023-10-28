الرئيس المصري: نبذل جهدا كبيرا لوقف الحرب على غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة 28 تشربن الأول (بترا)- أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، أن القاهرة تبذل جهدا كبيرا لوقف الحرب على قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية بما يتناسب مع الاحتياج داخل القطاع.
وقال السيسي خلال افتتاح الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة، إن "الاحتياج في غزة ضخم جدا، ولا يمكن تحديده فقط بعشرين شاحنة أو حتى 100 شاحنة".
وأشار إلى حرص مصر على أن يكون لها دور إيجابي في التخفيف من خلال الإفراج عن الأسرى، وأن اتساع نطاق الصراع لن يكون في صالح المنطقة، معبرا عن تقديره لاعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار الذي تقدم به الأردن باسم المجموعة العربية، ويطالب بهدنة إنسانية في غزة، بعد فشل مجلس الأمن الدولي في التوصل إلى توافق بشأن الأزمة.
--(بترا)
ن ا/ن ح/ف ق
28/10/2023 13:48:34
MENAFN28102023000117011021ID1107322712
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