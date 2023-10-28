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الرئيس المصري: نبذل جهدا كبيرا لوقف الحرب على غزة

10/28/2023 2:37:46 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القاهرة 28 تشربن الأول (بترا)- أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، أن القاهرة تبذل جهدا كبيرا لوقف الحرب على قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية بما يتناسب مع الاحتياج داخل القطاع.
وقال السيسي خلال افتتاح الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة، إن "الاحتياج في غزة ضخم جدا، ولا يمكن تحديده فقط بعشرين شاحنة أو حتى 100 شاحنة".
وأشار إلى حرص مصر على أن يكون لها دور إيجابي في التخفيف من خلال الإفراج عن الأسرى، وأن اتساع نطاق الصراع لن يكون في صالح المنطقة، معبرا عن تقديره لاعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار الذي تقدم به الأردن باسم المجموعة العربية، ويطالب بهدنة إنسانية في غزة، بعد فشل مجلس الأمن الدولي في التوصل إلى توافق بشأن الأزمة.
--(بترا)
ن ا/ن ح/ف ق
28/10/2023 13:48:34

MENAFN28102023000117011021ID1107322712

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