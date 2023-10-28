مستوطنون متطرفون يهاجمون قاطفي الزيتون في عدة محافظات بالضفة الغربية

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 28 تشرين الأول (بترا) - هاجم مستوطنون متطرفون اليوم السبت، قاطفي الزيتون في أنحاء متفرقة في الضفة الغربية، في مشهد يتكرر في كل موسم، إلا أن هذه الفترة تحديدا تشهد سلسلة اعتداءات وحشية بحق المواطنين في ظل التطورات المتلاحقة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية.

وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في السلطة الفلسطينية في بيان إنه في سلفيت، هاجم عشرات المستوطنين من مستعمرة "رفافا"، قاطفي الزيتون في ديراستيا وحارس، وأجبروهم على مغادرة أراضيهم تحت تهديد السلاح، بحماية من جنود الاحتلال.

وفي الخليل، اعتدى مستوطنون مسلحون على قاطفي الزيتون في منطقة شعب البطم في مسافر يطا جنوبا، أثناء قطف ثمار الزيتون في أراضيهم.

كما احتجز مستوطنون أغنام المواطنين في منطقة الدرج في البادية شرق يطا، ومنعوا الرعاة من استلامها.

وفي نابلس، هاجم عدد من المستوطنين أثناء قطف الزيتون في الجهة الجنوبية من بلدة قصرة، بحماية جيش الاحتلال، واعتدوا على مواطن بالضرب بالعصي والحجارة، وجرى نقله لمركز طبي في البلدة.

كما اقتلع عشرات المستوطنين 10 أشجار زيتون معمرة، برفقة جيش الاحتلال، رغم أن المنطقة التي كان المزارعون يقطفون ثمار الزيتون فيها واقعة في المنطقة المصنفة "ب"، ولا تحتاج تنسيق.

وفي رام الله، استشهد المواطن بلال محمد صالح برصاصة بالصدر خلال هجوم للمستوطنين على قاطفي الزيتون في بلدة الساوية جنوب نابلس، التي تتعرض لاعتداءات متواصلة.

كما داهم مستوطنون منطقة "الشرفة" التابعة لقرية دير جرير شرق رام الله، وسرقوا معدات خاصة لقطف ثمار الزيتون، تحت تهديد السلاح، تعود للمواطن جاد سميح.

--(بترا)

م ف/ف ق

28/10/2023 13:38:52