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الصحة الفلسطينية : لا أمل في إنقاذ الجرحى بغزة في ظل نقص الأدوية والمستلزمات الطبية

10/28/2023 2:37:45 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

رام الله 28 تشرين الأول (بترا)-قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، إن الاحتلال الإسرائيلي يقتل يوميا كل أمل في نجاة الجرحى والعالقين تحت الأنقاض بفعل عدوانه الهمجي على قطاع غزة لليوم الـ22، بعد الانقطاع الكامل عن العالم الخارجي.
وذكرت الوزيرة الكيلة، في بيان صحفي، اليوم السبت، أن مجازر عديدة ارتكبتها آلة العنف الإسرائيلية بحق "أهلنا في قطاع غزة الليلة الماضية"، تحت انقطاع كامل للكهرباء والاتصالات، ما أعاق وصول طواقم الإسعاف والإنقاذ إلى أماكن القصف، وعرقل بشكل كامل تواصل الطواقم الطبية والمستشفيات ومراكز الإسعاف فيما بينها.
وأشارت إلى أن "ما يحدث في غزة هي إبادة جماعية، فالاحتلال يقتل المواطنين والطواقم الصحية ويدمر ويقصف مراكز العلاج وسيارات الإسعاف، ويمنع الوقود اللازم لعمل المستشفيات.
وأكدت أن الوزارة تناشد الدول والمؤسسات والمنظمات الدولية لإنقاذ الشعب الفلسطيني وزيادة التكاتف والضغط الدولي لوقف العدوان الذي يمارسه الاحتلال بحق الإنسانية، والسماح بإدخال الدعم الصحي وبشكل فوري إلى القطاع، مشيرة الى ان المواطنين في مراكز الإيواء والمدارس يعانون من انتشار عدوى الأمراض بشكل سريع، ويفتقرون للمياه النظيفة، ويكتظون بشكل كبير، في ظروف صحية سيئة للغاية، وهذا كله فوق الويلات التي يعانون منها جراء إجبارهم من قبل الاحتلال على النزوح وقصف بيوتهم وقتل وجرح أهاليهم".
--(بترا)
م ف/ف ق
28/10/2023 13:32:30

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