قوات الاحتلال تواصل قصف جميع مناطق غزة
التاريخ
10/28/2023 2:37:45 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 28 تشرين الأول (بترا) - واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفها جميع مناطق قطاع غزة، منذ مساء أمس الجمعة حتى اليوم السبت.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، واصلت مدفعية الاحتلال قصفها العنيف والمكثف وغير المتوقف مواقع في شمال قطاع غزة، كما طال القصف تحديدا محيط مستشفيي الشفاء والأندونيسي وسط القطاع، إذ أغار طيران الاحتلال أكثر من عشر مرات على محيط هذين المستشفيين.
--(بترا)
رصد/ ي ف/ ن ح/ف ق
28/10/2023 13:30:11
MENAFN28102023000117011021ID1107322709
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