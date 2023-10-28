قوات الاحتلال تواصل قصف جميع مناطق غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 28 تشرين الأول (بترا) - واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفها جميع مناطق قطاع غزة، منذ مساء أمس الجمعة حتى اليوم السبت.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، واصلت مدفعية الاحتلال قصفها العنيف والمكثف وغير المتوقف مواقع في شمال قطاع غزة، كما طال القصف تحديدا محيط مستشفيي الشفاء والأندونيسي وسط القطاع، إذ أغار طيران الاحتلال أكثر من عشر مرات على محيط هذين المستشفيين.

--(بترا)

رصد/ ي ف/ ن ح/ف ق

28/10/2023 13:30:11

