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ميدالية برونزية تاريخية للأردن في بطولة العالم للكراتيه

10/28/2023 2:37:45 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 28 تشرين الأول (بترا)- حصد الأردن اليوم السبت، ميدالية برونزية عالمية لأول مرة في تاريخه، بعد أن نجح لاعب المنتخب الوطني للكبار محمد الجعفري في الفوز بالبرونزية في بطولة العالم المقامة حاليا في العاصمة المجرية بودابست.
وحقق الجعفري الفوز اليوم على لاعب منتخب اليابان شيميدا بنتيجة 8-5، ليحصد الميدالية البرونزية، التي تعتبر الأولى للأردن في بطولات العالم لفئة الكبار، في إنجاز تاريخي.
ويخوض اليوم أيضا اللاعب عفيف غيث منافسات بطولة العالم بحثا عن ميدالية أخرى.
يشار إلى أن المنتخب الوطني في القتال الجماعي، يخوض يوم غد المباراة النهائية في بطولة العالم أمام منتخب مصر، حيث يبحث المنتخب عن الفوز للظفر بالميدالية الذهبية، أما في حالة الخسارة فسيحصد الميدالية الفضية.
--(بترا)
خ خ/ف ق
28/10/2023 13:18:05

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