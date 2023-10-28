ميدالية برونزية تاريخية للأردن في بطولة العالم للكراتيه

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 28 تشرين الأول (بترا)- حصد الأردن اليوم السبت، ميدالية برونزية عالمية لأول مرة في تاريخه، بعد أن نجح لاعب المنتخب الوطني للكبار محمد الجعفري في الفوز بالبرونزية في بطولة العالم المقامة حاليا في العاصمة المجرية بودابست.
وحقق الجعفري الفوز اليوم على لاعب منتخب اليابان شيميدا بنتيجة 8-5، ليحصد الميدالية البرونزية، التي تعتبر الأولى للأردن في بطولات العالم لفئة الكبار، في إنجاز تاريخي.
ويخوض اليوم أيضا اللاعب عفيف غيث منافسات بطولة العالم بحثا عن ميدالية أخرى.
يشار إلى أن المنتخب الوطني في القتال الجماعي، يخوض يوم غد المباراة النهائية في بطولة العالم أمام منتخب مصر، حيث يبحث المنتخب عن الفوز للظفر بالميدالية الذهبية، أما في حالة الخسارة فسيحصد الميدالية الفضية.
--(بترا)
خ خ/ف ق
28/10/2023 13:18:05
MENAFN28102023000117011021ID1107322708
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