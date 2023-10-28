أهالي الأسرى الإسرائيليين يتظاهرون أمام منزل نتنياهو

MENAFN - Jordan News Agency)

القدس المحتلة 28 تشرين الأول (بترا)- تظاهر المئات من أهالي الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس في قطاع غزة، اليوم السبت، أمام منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في منطقة قيسارية جنوب مدينة حيفا.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن عائلات المحتجزين في غزة طالبت مجلس الحرب "الكابينت" بالاجتماع معها بشكل عاجل، معربة عن قلقها من تصعيد الجيش عملياته البرية في قطاع غزة.

وقال أهالي الأسرى الإسرائيليين، "قضينا الليلة بقلق بالغ ونطالب بلقاء نتنياهو وغالانت وكابينيت الحرب فورا"، إثر تصعيد التوغل البري وكثافة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

--(بترا)

م . ف/ ن ح/ف ق

28/10/2023 13:08:22

