الشبلي يُتوج بالبرونزية في ختام مشاركة الأردن بدورة الألعاب الآسيوية البارالمبية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 28 تشرين الأول (بترا)- توج لاعب المنتخب الوطني لرفع الأثقال البارالمبي، جميل الشبلي، اليوم السبت، بالميدالية البرونزية، في ختام المشاركة الأردنية بالنسخة الرابعة من دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية والمقامة في مدينة هانغتشو الصينية.

وحقق "الشبلي" المركز الثالث والميدالية البرونزية ضمن منافسات وزن فوق 107 كغم بعد أن تمكن من رفع 235 كغم.

وببرونزية "الشبلي" يكون المنتخب الوطني لرفع الأثقال قد أنهى مشاركته بالدورة بحصوله على 5 ميداليات من أصل 6 لاعبين شاركوا وجاءت هذه الميداليات بواقع ذهبيتين وفضيتين وبرونزية واحدة.

ورفع الأردن رصيد ميدالياته في ختام دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية (هانغتشو 2022) إلى 7 ميداليات تشمل 4 ميداليات ذهبية وميداليتين فضيتين وميدالية برونزية واحدة.

--(بترا)

س ح/ف ق

28/10/2023 13:02:37