الشبلي يُتوج بالبرونزية في ختام مشاركة الأردن بدورة الألعاب الآسيوية البارالمبية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 28 تشرين الأول (بترا)- توج لاعب المنتخب الوطني لرفع الأثقال البارالمبي، جميل الشبلي، اليوم السبت، بالميدالية البرونزية، في ختام المشاركة الأردنية بالنسخة الرابعة من دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية والمقامة في مدينة هانغتشو الصينية.
وحقق "الشبلي" المركز الثالث والميدالية البرونزية ضمن منافسات وزن فوق 107 كغم بعد أن تمكن من رفع 235 كغم.
وببرونزية "الشبلي" يكون المنتخب الوطني لرفع الأثقال قد أنهى مشاركته بالدورة بحصوله على 5 ميداليات من أصل 6 لاعبين شاركوا وجاءت هذه الميداليات بواقع ذهبيتين وفضيتين وبرونزية واحدة.
ورفع الأردن رصيد ميدالياته في ختام دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية (هانغتشو 2022) إلى 7 ميداليات تشمل 4 ميداليات ذهبية وميداليتين فضيتين وميدالية برونزية واحدة.
--(بترا)
س ح/ف ق
28/10/2023 13:02:37
MENAFN28102023000117011021ID1107322706
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