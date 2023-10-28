مذكرة تفاهم بين الوطني للأمن السيبراني و إنجاز

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 28 تشرين الأول(بترا)- وقّع المركز الوطني للأمن السيبراني، ومؤسّسة إنجاز، مذكّرة تفاهم لتعزيز التّعاون، ووضع إطار عمل مشترك يهدف إلى بناء القدرات، ورفع وعي طلبة المدارس والجامعات في مجال الأمن السيبراني.
وبحسب بيان صحفي اليوم السبت، اتفق الجانبان على تطوير منظومة أكاديمية آمنة وموثوقة موجهة لطلاب الجامعات والمدارس في المملكة وتنفيذ مبادرات تسهم في بناء القدرات الوطنية ونشر الوعي في مجال الأمن السيبراني وحماية مستخدمي الإنترنت.
وقال رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني، المهندس بسام المحارمة، خلال توقيعه المذكرة إن دور المركز في تعزيز الأمن السيبراني لا يقتصر على إدارة العمليات السيبرانية فقط، بل يشمل بناء المهارات ورفع القدرات جميع شرائح المجتمع بماهية الأمن السيبراني.
وأضاف أن جهود المركز لإيجاد ثقافة سيبرانية مجتمعية تأتي من إيمانه بأهمية بناء درع بشري واقي لنفسه ولمؤسساته ولمجتمعه أثناء استخدامه للفضاء الرقمي.
وأشار إلى أن هذه الشراكة ستسهم في تطوير مبادرات ونشاطات موجهة لطلبة الجامعات والمدارس، وستساعد المركز على اكتشاف المواهب الشبابية وتوجيهها لسد النقص في العنصر البشري من العاملين في مجالات الأمن السيبراني، إلى جانب الاستفادة من خبرات مؤسسة إنجاز.
من جانبها، أكدت الرئيس التّنفيذي بمؤسّسة إنجاز ديمة البيبي، أهمية هذا التعاون لتمكين جيل الشباب بأهم المهارات والخبرات بمجال المهارات الرقمية والأمن السيبراني.
وأضافت البيبي، أن المذكّرة جاءت لتوحيد الجهود وتطوير العمل المشترك، ولفتح المجال في المستقبل لتطوير وتنفيذ مجموعة برامج وأنشطة تلبي حاجات الشباب، بمجال الأمن السيبراني والمهارات الرقميّة وتعريف الشباب بالفرص المستقبلية لهذا القطاع المهم.
--(بترا)
و ر / ن ح/ف ق
28/10/2023 12:54:37
MENAFN28102023000117011021ID1107322705
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