مذكرة تفاهم بين الوطني للأمن السيبراني و إنجاز

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 28 تشرين الأول(بترا)- وقّع المركز الوطني للأمن السيبراني، ومؤسّسة إنجاز، مذكّرة تفاهم لتعزيز التّعاون، ووضع إطار عمل مشترك يهدف إلى بناء القدرات، ورفع وعي طلبة المدارس والجامعات في مجال الأمن السيبراني.

وبحسب بيان صحفي اليوم السبت، اتفق الجانبان على تطوير منظومة أكاديمية آمنة وموثوقة موجهة لطلاب الجامعات والمدارس في المملكة وتنفيذ مبادرات تسهم في بناء القدرات الوطنية ونشر الوعي في مجال الأمن السيبراني وحماية مستخدمي الإنترنت.

وقال رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني، المهندس بسام المحارمة، خلال توقيعه المذكرة إن دور المركز في تعزيز الأمن السيبراني لا يقتصر على إدارة العمليات السيبرانية فقط، بل يشمل بناء المهارات ورفع القدرات جميع شرائح المجتمع بماهية الأمن السيبراني.

وأضاف أن جهود المركز لإيجاد ثقافة سيبرانية مجتمعية تأتي من إيمانه بأهمية بناء درع بشري واقي لنفسه ولمؤسساته ولمجتمعه أثناء استخدامه للفضاء الرقمي.

وأشار إلى أن هذه الشراكة ستسهم في تطوير مبادرات ونشاطات موجهة لطلبة الجامعات والمدارس، وستساعد المركز على اكتشاف المواهب الشبابية وتوجيهها لسد النقص في العنصر البشري من العاملين في مجالات الأمن السيبراني، إلى جانب الاستفادة من خبرات مؤسسة إنجاز.

من جانبها، أكدت الرئيس التّنفيذي بمؤسّسة إنجاز ديمة البيبي، أهمية هذا التعاون لتمكين جيل الشباب بأهم المهارات والخبرات بمجال المهارات الرقمية والأمن السيبراني.

وأضافت البيبي، أن المذكّرة جاءت لتوحيد الجهود وتطوير العمل المشترك، ولفتح المجال في المستقبل لتطوير وتنفيذ مجموعة برامج وأنشطة تلبي حاجات الشباب، بمجال الأمن السيبراني والمهارات الرقميّة وتعريف الشباب بالفرص المستقبلية لهذا القطاع المهم.

--(بترا)

و ر / ن ح/ف ق

28/10/2023 12:54:37