الجيش الأميركي يسقط مسيّرة قرب قاعدة عين الأسد في العراق

MENAFN - Jordan News Agency)

واشنطن 27 تشرين الأول(بترا) - أسقط الجيش الأميركي، طائرة مسيّرة هجومية، مساء اليوم الجمعة، قرب قاعدة عين الأسد التي تنتشر فيها في غرب العراق، وفقًا لمسؤول عسكري أميركي.

وجاءت محاولة الهجوم بالطائرة المسيّرة بعد أن ضربت الولايات المتحدة منشأتين عسكريتين في شرق سوريا يستخدمهما الحرس الثوري الإيراني ومجموعات مرتبطة به.

وقال المسؤول العسكري الأميركي، إن "القوات الأميركية اشتبكت مع طائرة مسيّرة هجومية أحادية الاستخدام على بعد بضعة كيلومترات من قاعدة عين الأسد الجوية في العراق، وأسقطتها بنجاح دون وقوع أي حادث آخر".

وأعلن فصيل يطلق على نفسه اسم "المقاومة الإسلامية في العراق"، سبق أن أعلن مسؤوليته عن العديد من الهجمات الأخيرة على القوات الأميركية والقوات المتحالفة معها في العراق وسوريا، أنه استهدف القاعدة بهجوم بطائرة مسيّرة.

--(بترا)

ب خ/م د/ح أ

27/10/2023 23:44:39

