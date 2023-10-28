اختتام منافسات الجولة الرابعة بدوري السيدات لكرة القدم

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 28 تشرين الأول (بترا) - حافظ فريق الحسين إربد للسيدات على صدارة دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، بعد ختام منافسات الجولة الرابعة من الدوري الذي تجري مبارياته على ملعب البولو بمدينة الحسين للشباب.
واختتمت مساء أمس منافسات الجولة الرابعة من دوري الدرجة الأولى للسيدات لموسم 2023/2024، حيث شهدت منافسات الجولة، تفوق دوقرة على شباب بشرى 6-0، وفاز العروبة على عجلون 11-1، وتغلب الأهلي على البتراء 5-1، وانتصر الراية على شفا بدران 3-2.
وحافظ الحسين على صدارة ترتيب الفرق برصيد 6 نقاط وبفارق المواجهات عن العروبة والأهلي والراية، يليهم شباب بشرى 4، ثم دوقرة وشفا بدران 3، البتراء 1، وأخيراً عجلون دون نقاط.
وتنطلق منافسات الجولة الخامسة، الاثنين المقبل حيث يلتقي الأهلي مع الراية، وعجلون مع البتراء عند السادسة مساء على ملاعب البولو في مدينة الحسين للشباب، فيما يواجه شباب بشرى نظيره العروبة، والحسين فريق دوقرة الثلاثاء المقبل، في ذات التوقيت وعلى نفس الملعب.
وحسب نظام البطولة، تقام المنافسات بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، حيث يتوج باللقب الفريق صاحب أعلى رصيد من النقاط، على أن يصعد مباشرة إلى مصاف أندية المحترفات للموسم المقبل.
-- (بترا)
خ خ/ب ط
28/10/2023 12:19:39
MENAFN28102023000117011021ID1107322703
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