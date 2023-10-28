اختتام منافسات الجولة الرابعة بدوري السيدات لكرة القدم

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 28 تشرين الأول (بترا) - حافظ فريق الحسين إربد للسيدات على صدارة دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، بعد ختام منافسات الجولة الرابعة من الدوري الذي تجري مبارياته على ملعب البولو بمدينة الحسين للشباب.

واختتمت مساء أمس منافسات الجولة الرابعة من دوري الدرجة الأولى للسيدات لموسم 2023/2024، حيث شهدت منافسات الجولة، تفوق دوقرة على شباب بشرى 6-0، وفاز العروبة على عجلون 11-1، وتغلب الأهلي على البتراء 5-1، وانتصر الراية على شفا بدران 3-2.

وحافظ الحسين على صدارة ترتيب الفرق برصيد 6 نقاط وبفارق المواجهات عن العروبة والأهلي والراية، يليهم شباب بشرى 4، ثم دوقرة وشفا بدران 3، البتراء 1، وأخيراً عجلون دون نقاط.

وتنطلق منافسات الجولة الخامسة، الاثنين المقبل حيث يلتقي الأهلي مع الراية، وعجلون مع البتراء عند السادسة مساء على ملاعب البولو في مدينة الحسين للشباب، فيما يواجه شباب بشرى نظيره العروبة، والحسين فريق دوقرة الثلاثاء المقبل، في ذات التوقيت وعلى نفس الملعب.

وحسب نظام البطولة، تقام المنافسات بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، حيث يتوج باللقب الفريق صاحب أعلى رصيد من النقاط، على أن يصعد مباشرة إلى مصاف أندية المحترفات للموسم المقبل.

-- (بترا)

خ خ/ب ط

28/10/2023 12:19:39