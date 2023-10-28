الأعلى للسكان: للأزمات الإقليمية بالمنطقة نتائج سلبية على مسيرة التنمية المستدامة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 28 تشرين الأول (بترا) - قال المجلس الأعلى للسكان، إن الدول العربية تتفاوت في مواردها اللازمة لتلبية الحاجات الأساسية وغير الأساسية لسكانها، خاصة في ظل الظروف الحالية الصعبة والتحديات التي تواجهها المنطقة، والتي تعيق تحقيق التنمية المستدامة، حيث يستمر تأثير الأزمات الإقليمية في إحداث نتائج سلبية على مسيرة المنطقة العربية نحو التنمية المستدامة.

واستعرض المجلس، في بيان اليوم السبت، بمناسبة اليوم العربي للسكان والتنمية، الذي يحتفل به العالم العربي في 28 تشرين الأول سنويا، أبرز التحديات الراهنة التي يواجهها العالم العربي فيما يتعلق بقضايا السكان والتنمية، ومن أبرزها: ارتفاع معدلات البطالة خاصة بين الشباب؛ ما يشكّل تحدياً أمام استغلال طاقاتهم وإمكانياتهم لجني ثمار العائد الديموغرافي وتفعيل مشاركتهم الإيجابية في التنمية بعيدا عن العنف والتطرف.







ومن التحديات كذلك، انخفاض جودة مخرجات التعليم وعدم ملاءمتها لاحتياجات سوق العمل، وقصور في التركيز على الحقوق الإنجابية والمساواة غير المتحققة بين الجنسين وتمكّين المرأة، بالإضافة للتفاوت التنموي بين المناطق، وضعف تلبية احتياجات الفئات الأكثر ضعفاً، والنقص في البيانات والمعلومات الشاملة المتعلقة بكل أوجه وقضايا السكان والتنمية.

وأشار المجلس إلى أنه يمكن لعدة عوامل كانتقال السكان، والمعدلات غير المتوقعة للهجرة الطوعية والقسرية، والنزوح، ومعدلات الإنجاب المرتفعة والنمو الديموغرافي المتسارع، ورأس المال البشري المتواضع، وخاصة بين الشباب في بعض البلدان، أن تزيد الضغوط على أجندة التنمية المستدامة 2030، إن لم تلق الاستجابة الكافية في السياسات والممارسات.

وأضاف، أنه ما زالت غالبية بلدان المنطقة لم تستثمر بعد بالشكل الكافي في التعليم، والصحة، والمهارات والفرص التي يمكن أن يحصل عليها الشباب في سن 15-24 عاما، بما يحول هذه الكتلة الشبابية الناشئة من تحدٍّ إلى فرصة كبرى.

ولمواجهة هذه التحديات، بيّن المجلس أن ذلك يتطلّب جهودا موحدة ومنسقة توفر أفضل السبل والخدمات في مجال قضايا السكان والتنمية والترابط بينهما في الوطن العربي، والعمل على تطوير قطاع السكان وتقديم العون لوضع سياسات واستراتيجيات وطنية للسكان بما يتناسب مع احتياجات كل دولة، وبما يخدم قيام المشاريع والبرامج المشتركة بين الدول العربية، وأهمية رفع مستوى الوعي حول القضايا السكانية في الدول العربية وعلى الأصعدة الحكومية والرسمية والشعبية والمجتمعية العامة والخاصة وغيرها، وضرورة ربط قضايا السكان بمحاور التنمية الاجتماعية، بما يساهم في الوصول إلى مجتمع عربي مزدهر ويتمتع بالرفاه في المجالات كافة.

وتناول المجلس في بيانه، عددا من الحقائق الديموغرافية على مستوى المنطقة العربية، ومن بينها حجم السكان؛ حيث تُظهر الأرقام الصادرة عن شعبة السكان في الأمم المتحدة، أن عدد سكان العالم العربي قد ارتفع بمقدار 80 مليونا في العقد الثاني من الألفية الثالثة ليصل إلى 473 مليونا في عام 2023، وهو ما يمثل 5.9 بالمئة من الإجمالي العالمي.

ومن المتوقع أن ينمو عدد سكان المنطقة ليتخطى 533 مليون نسمة بحلول عام 2030 و 694 مليون نسمة بحلول عام 2050، وبينما يعيش 61 بالمئة من سكان العالم العربي في القارة الأفريقية، يحظى الجناح الأسيوي بالنسبة الباقية والبالغة 39 بالمئة.

ويعيش 68 بالمئة من سكان العالم العربي في 6 دول من أصل 22 دولة، وهي بالترتيب مصر والجزائر والسودان والعراق والمملكة المغربية والمملكة العربية السعودية.

وبشأن التركيب العمري للسكان، لا تزال المنطقة العربية تتميز بتركيب سكاني فتي، حيث تشكل نسبة الأطفال دون سن 15 عاماً حوالي ثلث سكان المنطقة في عام 2023، وارتفع عدد الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15-24 سنة من 51 مليونا في عام 1995 إلى ما يقرب من 82 مليونا في عام 2023، ومن المتوقع ان يصل عددهم إلى 108 ملايين عام 2050.

أمّا بالنسبة لكبار السن ممن يبلغون 65 عاماً فما فوق فتبلغ نسبتهم في المنطقة العربية أقل من 5 بالمئة في معظم البلدان باستثناء المغرب ولبنان وتونس، ولكن يتوقع وبالأرقام المطلقة أن يرتفع العدد الإجمالي لكبار السن من 22 مليونا في عام 2023 الى 31 مليونا في عام 2030، ومن المتوقع ان تنمو نسبة السكان المسنين في المنطقة لتصل إلى 6 بالمئة بحلول عام 2030 وأعدادهم إلى 74 مليوناً وبنسبة 11 بالمئة بحلول عام 2050.

وبشأن الإنجاب، انخفض معدل الإنجاب الكلي في الدول العربية من 6.2 طفل لكل امرأة في عام 1990 إلى 3.1 طفل لكل امرأة عام 2023.

وتسجل الصومال أعلى معدل إنجاب كلي في المنطقة بمعدل 6.2 طفل لكل امرأة، يليها السودان بمعدل 4.4 طفل، ويقترب نطاق معدل الإنجاب الكلي أو يتدنى عن مستوى الإحلال 2.1 طفل لكل امرأة في لبنان والكويت وتونس عام 2023.

وفيما يتعلق بالهجرة، فإن للهجرة الطوعية والقسرية والنزوح تأثيرا كبيرا على حجم وهيكل السكان في المنطقة العربية؛ ففي عام 2021 استضافت الدول العربية حوالي 15 بالمئة من مجموع المهاجرين واللاجئين في جميع أنحاء العالم، كما استمرت الهجرة والنزوح القسري من البلدان العربية في ازدياد حتى وصلت إلى ما يقدر بنحو 32.8 مليون شخص في عام 2020، بقي 44 بالمئة منهم داخل المنطقة.

وجاء تاريخ الاحتفال باليوم العربي للسكان والتنمية، بناء على توصية من جامعة الدول العربية، ليتصادف مع تاريخ إنشاء المجلس العربي للسكان والتنمية عام 2019، والذي كان بمبادرة من المملكة الأردنية الهاشمية من أجل تعزيز العمل العربي المشترك في مجال السكان والتنمية.

ويأتي هذا اليوم، والوطن العربي بحاجة لتوحيد الجهود في مواجهة القضايا والتحديات الكبيرة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية الاجتماعية، حيث تحتل القضايا السكانية مرتبة الصدارة في المشهد العربي العام.

-- (بترا)





وز/ب ط

28/10/2023 12:11:13