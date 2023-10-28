لجان خدمات المخيمات ترحب بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار الهدنة في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 28 تشرين الأول (بترا)- رحبت لجان خدمات المخيمات والهيئات الاستشارية ومؤسسات المجتمع المدني والفعاليات الشعبية في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في المملكة، بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار الذي قدمه الأردن باسم الدول العربية، بصفته رئيس المجموعة العربية في الأمم المتحدة الشهر الحالي، والداعي لهدنة فورية في قطاع غزة.

وأوضحت دائرة الشؤون الفلسطينية في بيان، اليوم السبت، أن هذا القرار يدعو إلى هدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة تفضي إلى وقف الأعمال العدائية، ويطالب جميع الأطراف بالامتثال الفوري والكامل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وتمكين وتسهيل الوصول الإنساني للإمدادات والخدمات الأساسية إلى جميع المدنيين المحتاجين في قطاع غزة.

ويرفض القرار بشدة أي محاولات للترحيل القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين، داعيا إلى إلغاء الأمر الذي أصدرته إسرائيل للمدنيين الفلسطينيين وموظفي الأمم المتحدة، فضلا عن العاملين في المجال الإنساني والطبي، بإخلاء جميع المناطق الواقعة إلى الشمال من وادي غزة والانتقال إلى جنوب القطاع.

كما يدعو القرار إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المدنيين المحتجزين بشكل غير قانوني، مطالبا بسلامتهم ورفاههم ومعاملتهم بشكل إنساني امتثالا للقانون الدولي.

ويؤكد القرار الحاجة إلى إنشاء آلية على وجه السرعة لضمان حماية السكان المدنيين الفلسطينيين، وآلية أخرى للإخطار الإنساني لضمان حماية مرافق الأمم المتحدة وجميع المنشآت الإنسانية، ولضمان حركة قوافل المساعدات دون عوائق.

وأشادت لجان خدمات المخيمات والهيئات الاستشارية بجهود جلالة الملك عبدالله الثاني والدبلوماسية الأردنية الموصولة من أجل وقف الحرب والمعاناة عن أهالي غزة، وإمدادهم بالمساعدات اللازمة والتي نتج عنها تبني هذا القرار.

-- (بترا)

ه ع/اص/ب ط

28/10/2023 12:07:58