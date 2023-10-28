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استشهاد فلسطيني برصاص مستوطن متطرف جنوب نابلس

10/28/2023 2:37:37 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

رام الله 28 تشرين الأول (بترا) - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، عن استشهاد مواطن فلسطيني إثر إصابته برصاص مستوطن يهودي متطرف في الصدر، وذلك قرب قرية الساوية جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.
وقالت الوزارة، في بيان، أصيب عدد من المواطنين إثر إطلاق مستوطنين النار على مجموعة من الأهالي بالمكان.
وبارتقاء الشهيد بلال شاهين ( 40 عاما)، ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية المحتلة، منذ السابع من الشهر الحالي إلى 111 شهيدا، و1950 جريحا.
-- (بترا)
م . ف/اص/ب ط
28/10/2023 12:06:23

MENAFN28102023000117011021ID1107322700

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