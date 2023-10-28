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أردوغان: على إسرائيل الخروج من حالة الجنون ووقف هجماتها على غزة

10/28/2023 2:37:35 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 28 تشرين الأول (بترا) - طالب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إسرائيل بالخروج فورا من "حالة الجنون" ووقف هجماتها على قطاع غزة.
ونقلت وكالة الأناضول التركية، اليوم السبت، منشورا لأردوغان عبر منصة "إكس" قال فيه "إن تكثيف القصف الإسرائيلي على غزة ليلة أمس واستهدافه النساء والأطفال والمدنيين الأبرياء مرة أخرى، زاد من الأزمة الإنسانية العميقة بالقطاع".
وأضاف "أدعو جميع إخوتي إلى تجمع فلسطين الكبير في مطار أتاتورك بإسطنبول اليوم، حيث سنجعل هذه الدعوات أقوى ونصرخ بأننا نقف مع الشعب الفلسطيني ضد القمع الإسرائيلي".
-- (بترا)
رصد/ي ف/اص/ب ط
28/10/2023 11:42:42

MENAFN28102023000117011021ID1107322699

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