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دراما الشحاذين يختتم حفل ملتقى القاهرة الدولى للمسرح الجامعى بمكتبة الإسكندرية

10/28/2023 2:36:41 PM
(MENAFN- Youm7) اختتمت فعاليات الدورة الخامسة لملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي ، برئاسة المخرج عمرو قابيل، لأول مرة بسرح مكتبة الإسكندرية.



وأقيم الحفل بحضور عدد كبير من الوفود العربية والأجنية، وفناني المسرح العربي، من بينهم، الكاتب والممثل أحمد أبو رحيمة مدير إدارة المسرح بالشارقة، والدكتور جبار چودي نقيب الفنانين العراقيين، وعبد الله الشحي مدير مسرح عجمان بالإمارات، والناقد عبد الرحمن الحارثي د. نايف البقمي (السعودية)، والإعلامي العراقي ماجد لفتة العابد، والكاتب والمؤلف مجدي محفوظ.



وبحضور أعضاء لجنة التحكيم، عروض المسابقة الرسمية، من الفنانة القديرة عزة لبيب (مصر)، والممثلة والفنانة راندا الأسمر (لبنان)، والممثل والمخرج كريم رشيد (السويد)، والناقدة المسرحية ومهندسة الديكور د. عايدة علام، أستاذ علوم المسرح، بكلية الآداب جامعة حلوان (مصر)، دكتور. دكتور تهاني الغريبي من (المملكة العربية السعودية.)



وبدأ الحفل بالسلام الجمهوري لجمهورية مصر العربية، ثم أعقبه تقديم العرض المسرحي
الموسيقي "دراما الشحاذين" لطلاب قسم المسرح بكلية الآداب جامعة الاسكندرية موسيقى وألحان شريف ياسر، ديكور مريم أحمد "ميما" أزياء عبير عاصم، استعراضات محمد صلاح، إضاءة أحمد علي، أشعار د. محمد مخيمر مخرج منفذ محمد عبد القادر، العرض من تأليف بدر محارب، دراماتورجيا وإخراج د. جمال ياقوت.



الدورة الخامسة للملتقى، تحمل اسم الفنانة القديرة فريدة فهمي، وأقيمت تحت شعار «الحياة لنا»، وشهدت 11 عرضًا مسرحيًا، مصرية وعربية أجنبية، منها 9 عروض بالمسابقة الرسمية، ثلاثة عروض مصرية وستة عروض عربية من العراق، سلطنة عمان، الإمارات تونس، المغرب، الكويت، وعرضًا خارج المسابقة الرسمية لفريق أكاديمية طيبة، وعرضًا مسرحيًا في حفل الختام.



وشهدت، فعاليات الملتقى 5 مسابقات مصاحبة للمسابقة الرسمية الخاصة بالعروض، وهي «كوميدي ستارز» في نسختها الثالثة، "اتكلم عربي" في دورتها الثانية، ولأول مرة، مسابقتي «رقصة للحياة»، و«سامية حبيب.. للكتابة النقدية»، ومسابقة "محمود نسيم" للكتابة المسرحية في نسختها الثانية، ونظم الملتقى برنامجًا خاصًا بـ "الإطار الفكري" للدورة الخامسة، بعنوان "المسرح الجامعي.. تظاهرات عالمية"، وُشارك فيه أساتذة وأكاديميون من المسرحين المصريين والعرب والأجانب، كما نظم الملتقى خمس ورش دولية، لبعض من أنواع الرقص العالمي، ومفردات العرض المسرحي، وهي: ورشة "صوت الجسد"، ورشة لرقص "الفلامنكو"، ورشة "الرقص المعاصر" ورشة "إعداد الممثل وفن الأداء.



ونظم ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، في الفترة من 21: 27 أكتوبر الجاري يترأسه، مؤسس الملتقى المخرج عمرو قابيل، ويرأس لجنته العليا الأستاذ الدكتور حسام بدراوي، وتضم اللجنة في عضويتها النجم الفنان طارق الدسوقي، والكاتبة والمؤلفة فاطمة ناعوت والكاتبة الدكتور. أمل صديق عفيفي، والأستاذ الدكتور. سمر سعيد، عميد المعهد العالي للفنون الشعبية، أمين عام الملتقى، والمدير الفني للملتقى النجم الفنان حسام داغر




ويستكمل الملتقى، دوراته بعد نجاح وصدى دولي كبير لأول تجمع دولي من نوعه في مصر للمسرح الجامعي، حيث انطلقت الدورة الأولى في أكتوبر 2018، تحت رعاية السيد عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية وينظم الملتقى دورته الخامسة، في الفترة من 21: 27 أكتوبر 2023، تحت رعاية رسمية من الأستاذ الدكتور. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك للدورة الثالثة على التوالي، ودعم ورعاية وزارة الثقافة برئاسة الأستاذ الدكتور. نيفين الكيلاني، ووزارة الشباب والرياضة برئاسة دكتور. أشرف صبحي، وهيئة تنشيط السياحة، ومؤسسة فنانين مصريين للثقافة والفنون.


















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