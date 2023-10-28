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المخرج الإيرانى أصغر فرهادى يترأس لجنة تحكيم مهرجان Les Arcs السينمائى فى فرنسا

10/28/2023 2:36:41 PM
(MENAFN- Youm7) تم اختيار المخرج الإيراني الشهير أصغر فرهاد رئيسًا للجنة تحكيم مهرجان Les Arcs السينمائي الخامس عشر، المقرر عقده في ديسمبر المقبل في منتجع Les Arcs للتزلج الشهير عالميًا في قلب جبال الألب الفرنسية.
المخرج الحائز على جائزة الأوسكار مرتين سيقود لجنة التحكيم لاختيار أفضل فيلم أوروبي في نسخة هذا العام من المهرجان.
بدأ المخرج السينمائي وكاتب السيناريو والمنتج فرهادي، 51 عاماً، مسيرته الإخراجية بفيلم“الرقص في الغبار” عام 2002.
بعد نجاح فيلم "عن اللي" (2009) الذي فاز عنه بجائزة الدب الفضي لأفضل مخرج في برلينالة، نال فرهادي شهرة دولية وإشادة من النقاد بفيلم "انفصال" (2011)، حيث حصل على ما لا يقل عن 70 جائزة، بما في ذلك جائزة الأوسكار وجائزة سيزار لأفضل فيلم أجنبي.
ثم غادر إيران إلى فرنسا لتصوير فيلم "الماضي" (2013)، الذي فاز بجائزة بيرينيس بيجو لأفضل ممثلة في مهرجان كان السينمائي عام 2013.
عاد إلى إيران ليخرج فيلم "البائع" (2016)، الذي عرض لأول مرة في مسابقة مهرجان كان السينمائي 2016، حيث فاز الفيلم بجائزة أفضل سيناريو وأفضل ممثل (شهاب حسيني). حقق الفيلم أكبر نجاح لفرهادي وحصل على جائزة الأوسكار الثانية في حياته المهنية.
فاز فيلمه الأخير "بطل" (2021) بالجائزة الكبرى في مهرجان كان السينمائي 2021.
يعد مهرجان Les Arcs السينمائي حدثًا ثقافيًا كبيرًا يسعى إلى تعزيز تنوع السينما الأوروبية واكتشاف المواهب العديدة في القارة.
يقع المهرجان في قلب جبال الألب، في واحدة من أجمل مناطق التزلجفي العالم، ويشكل فرصة للاستمتاع بأول عروض الثلوج والأفلام على مدار اليوم بحضور المخرجين والممثلين.
يعد مهرجان آركس السينمائي أيضًا مهرجانًا ملتزمًا اجتماعيًا، حيث تقع القضايا الاجتماعية في قلب برامجه. وستكون المناقشات حول المساواة بين الجنسين والتحول البيئي في السينما في قلب المهرجان.
هذا العام، ستكون هولندا في دائرة الضوء بالأفلام والمواهب الهولندية. وموضوع المهرجان هذا العام هو "السينما كعلاج: الصحة النفسية أمام الشاشة وخلفها".
ومع اختيار أكثر من 100 فيلم للعرض في أقسام مختلفة، ستقام الدورة الخامسة عشرة لمهرجان Les Arcs السينمائي في الفترة من 16 إلى 23 ديسمبر.








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