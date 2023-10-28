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إيهاب فهمى وريمون مقار ووليد سعد فى عزاء خال محمد وكريم محمود عبد العزيز

10/28/2023 2:36:38 PM
(MENAFN- Youm7) حرص الفنان إيهاب فهمي والمنتج ريمون مقار والفنان شريف باهر والملحن وليد سعد والمايسترو عادل عايش على تقديم واجب العزاء للفنانين محمد وكريم
محمود عبد العزيز فى وفاة خالهما والمقام بمسجد الشرطة بالدراسة.
وكان الفنان محمد محمود عبد العزيز أعلن عن وفاة خاله، من خلال حسابه بموقع التواصل الاجتماعي، حيث نعاه قائلا: "خالى العزيز ناجى زويد فى ذمة الله مع السلامة يا خال الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لِلَّهِ وَإِنَّا إليه راجعون".
يذكر أن آخر أعمال محمد محمود عبد العزيز كان مسلسل "حضرة العمدة " من بطولة روبى، بسمة، سميحة أيوب، لطفى لبيب، صلاح عبد الله وأحمد بدير، دينا، وفاء عامر، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي، وكريم عبد الخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وحسام داغر، وعمرو صحصاح ، وصولا عمر، وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب، ومن إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.
















































































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