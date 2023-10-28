Saturday, 28 October 2023 11:42 GMT

دقيقة حداد على أرواح غزة بحفل توقيع كتاب محمد فوزى الوثائق الخاصة

10/28/2023 2:36:38 PM
(MENAFN- Youm7) دعا الكاتب والناقد الفني أشرف غريب، حضور حفل توقيع ومناقشة كتاب "محمد فوزي
الوثائق الخاصة"، وبمشاركة الدكتور أشرف عبد الرحمن، والدكتور وليد سيف للوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء غزة.



وأقيم حفل توقيع ومناقشة كتاب "محمد فوزي.. الوثائق الخاصة"، للكاتب والناقد الفني أشرف غريب، بدار إشراقة
وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكري 57 للراحل محمد فوزي، في تمام الساعة السابعة مساءً بمكتبة إشراقة.



يذكر أن محمد فوزي ولد في
(15 أغسطس 1918
، وتوفي في 20 أكتوبر 1966)، وهو مغني وملحن وسينمائي مصري، تربع
على عرش السينما الغنائية والاستعراضية طيلة الأربعينيات والخمسينيات في مصر خلال القرن الماضي، وتميز أسلوبه الفني بالبساطة والبهجة، إضافة إلى امتلاكه موهبة في إدارة المال والأعمال والإنتاج الفني. محمد فوزي هو صاحب لحن النشيد الوطني للجزائر قسما الذي نظمه شاعر الثورة الجزائرية مفدي زكريا.



أسس شركة (مصرفون) لتكون أول شركة للأسطوانات في الشرق الأوسط والتي لحق بها استوديو لتسجيل الألحان والأغاني وكان تأميم هذه الشركة في أوائل الستينات من أكبر الصدمات في حياته بل وأعظمها، وبلغ رصيد محمد فوزي من الأغنيات 400 أغنية منها حوالي 300 في الأفلام من أشهرها «حبيبي وعينيه»، و«شحات الغرام»، و«تملي في قلبي»، و«وحشونا الحبايب»، و«اللي يهواك أهواه»، و«مال القمر ماله»، ومجموعة من أجمل أغنيات الأطفال التي أشهرها «ماما زمانها جاية» و«ذهب الليل طلع الفجر» والأغنية الوطنية الشهيرة «بلدي أحببتك يا بلدي» وأغاني المناسبات ك «هاتوا الفوانيس يا ولاد» الخاصة برمضان .














MENAFN28102023000132011024ID1107322694

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث