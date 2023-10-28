أبرز 4 اتجاهات ملابس شتاء 2024.. تقليدية وعصرية ومناسبة لكل الأذواق

MENAFN - Youm7) تستعد الكثيرات من النساء خلال هذه الفترة لشراء ملابس الشتاء وأكثر قطعة تهتم المرأة بشرائها هو "البلوفر" الذى يعتبر من قطع الملابس الأساسية والعملية حيث يمكن ارتداؤه مع بنطلون جينز أو تنورة ، لذلك لا تستغنى عنه المرأة كما تهتم بشراء قطع ملابس أخرى لترتديها في المناسبات المختلفة، ولهذا نستعرض في التقرير، أبرز 4 اتجاهات ملابس متوقع انتشارها فى شتاء لعام 2024، والتي نستعرضها في هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع "starryclothing".

أبرز 4 اتجاهات ملابس لشتاء لعام 2024 بلوفرات تقليدية

أصبحت الموضة مؤخراً تستوحى اتجاهاتها من الطبيعة واتجاهات الموضة القديمة وتضيف عليها لمسات عصرية، لذلك متوقع انتشار بلوفرات صوفية تقليدية بألوانها الدافئة كما يعتبر هذا الاتجاه من الاتجاهات العملية حيث يمكن ارتدائها عند الذهاب للعمل أو أي مناسبة أخرى كما تساعد في الحصول على إطلالة أنيقة ومميزة. .

بلوفرات صوفية تقليدية بلوفرات وفساتين طويلة

تتسم بعض اتجاهات الملابس المتوقع انتشارها الفترة المقبلة، بالراحة، حيث تتسم بالتصميم المريح كما تساعد على الشعور بالدفء وتتسم بلونها الموحد، وهذا الاتجاه يتوافق مع الراغبات في الحصول على إطلالة بسيطة وأنيقة في نفس الوقت.

لون موحد بلوفرات فضفاضة

ومن اتجاهات الملابس المتوقع انتشارها في الشتاء المقبل هي البلوفرات الفضفاضة والطويلة وبعضها مزود بسحاب، وأخرى مصممة بخط عنق وأخرى برقبة لتساعد على الشعور بالدفء في هذه المنطقة، ويمكن ارتدائها فوق بنطلون أو تنورة .

بلوفرات فضفاضة





ومن ناحية أخرى تصميم البلوفر بسحاب وبألوان مبهجة، لذلك فهى عملية حيث يمكن ارتدائها عند الذهاب للعمل أو حضور أي مناسبة كما تساعد في الحصول على إطلالة أنيقة ومميزة.