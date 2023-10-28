أبرز 4 اتجاهات ملابس شتاء 2024.. تقليدية وعصرية ومناسبة لكل الأذواق

(MENAFN
- Youm7) تستعد الكثيرات من النساء خلال هذه الفترة لشراء ملابس الشتاء وأكثر قطعة تهتم المرأة بشرائها هو "البلوفر" الذى يعتبر من قطع الملابس الأساسية والعملية حيث يمكن ارتداؤه مع بنطلون جينز أو تنورة ، لذلك لا تستغنى عنه المرأة كما تهتم بشراء قطع ملابس أخرى لترتديها في المناسبات المختلفة، ولهذا نستعرض في التقرير، أبرز 4 اتجاهات ملابس متوقع انتشارها فى شتاء لعام 2024، والتي نستعرضها في هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع "starryclothing".
أبرز 4 اتجاهات ملابس لشتاء لعام 2024 بلوفرات تقليدية
أصبحت الموضة مؤخراً تستوحى اتجاهاتها من الطبيعة واتجاهات الموضة القديمة وتضيف عليها لمسات عصرية، لذلك متوقع انتشار بلوفرات صوفية تقليدية بألوانها الدافئة كما يعتبر هذا الاتجاه من الاتجاهات العملية حيث يمكن ارتدائها عند الذهاب للعمل أو أي مناسبة أخرى كما تساعد في الحصول على إطلالة أنيقة ومميزة. .
بلوفرات صوفية تقليدية بلوفرات وفساتين طويلة
تتسم بعض اتجاهات الملابس المتوقع انتشارها الفترة المقبلة، بالراحة، حيث تتسم بالتصميم المريح كما تساعد على الشعور بالدفء وتتسم بلونها الموحد، وهذا الاتجاه يتوافق مع الراغبات في الحصول على إطلالة بسيطة وأنيقة في نفس الوقت.
لون موحد بلوفرات فضفاضة
ومن اتجاهات الملابس المتوقع انتشارها في الشتاء المقبل هي البلوفرات الفضفاضة والطويلة وبعضها مزود بسحاب، وأخرى مصممة بخط عنق وأخرى برقبة لتساعد على الشعور بالدفء في هذه المنطقة، ويمكن ارتدائها فوق بنطلون أو تنورة .
بلوفرات فضفاضة
ومن ناحية أخرى تصميم البلوفر بسحاب وبألوان مبهجة، لذلك فهى عملية حيث يمكن ارتدائها عند الذهاب للعمل أو حضور أي مناسبة كما تساعد في الحصول على إطلالة أنيقة ومميزة.
MENAFN28102023000132011024ID1107322693
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.